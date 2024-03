Un reconocido periodista de Canal 8 se pasa a Telesol

"Estoy cerrando una etapa, con sus cosas lindas y feas. No me pude despedir al aire como yo quería por respeto a la gente y al canal pero lamentablemente la decisión de tres personas hicieron que no me pueda despedir, que era más para la gente, ustedes y para mis compañeros del programa", arrancó diciendo Capellino en su Instagram.

El periodista llevaba 10 años en Canal 8 y desde 2019 conducían el noticiero de las mañanas junto a Ariel Torres.

"Con Ariel, con él estamos desde el año 2019 e hicimos una gran dupla y como profesional no voy a descubrir nada porque es un 10 y como persona más, se merece lo mejor, él, sus hijos y su familia", aseguró.

Capellino ahora estará en Mañanas con vos, de 11.30 a 13 por Telesol.