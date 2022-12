Un final feliz: 62 familias fueron beneficiadas con la entrega de escrituras de sus viviendas

Este programa apunta a brindar soluciones a todos aquellos poseedores que no han podido acceder a la titularidad de la vivienda que habitan actualmente y que ocupan desde la fecha que establecen las Leyes 24.374 y 1808 y el decreto 0019 en forma lícita acreditando tal circunstancia con la documentación pertinente.

El acto, se realizó en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno y estuvieron presente el Ministro de Gobierno, Alberto Hensel; Secretaria de Gobierno, Nerina Eusebi; Director de Regularización y Consolidación Dominial, Roberto Ávila Tello; Subdirector Manuel Giménez, subdirectora del Registro General Inmobiliario, Cecilia Hernández; la Directora del Registro Civil, Romina López y demás funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial.

En esta entrega, 62 familias fueron beneficiadas con estos documentos pertenecientes a los departamentos Chimbas, Albardón, Rawson, Capital, Rivadavia, San Martín, Santa Lucía, Caucete y San Martín. En lo que va del año 2022 se estarían entregando un total de 130 Escrituras de Regularización Dominial.

En su discurso, el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni dijo que “yo quiero poner en valor la decisión del gobernador por el 2017 de la creación de esta dirección de Regularización Dominial. Lo que estamos haciendo, que es característico de nuestro gobierno, y tiene que ver con poner en valor los derechos ciudadanos y con la entrega de estas escrituras estamos poniendo en ejercicio práctico un derecho que es el de la propiedad. Ustedes lo tenían intrínsecamente pero no formalmente a través de la escritura de dominio que trae tranquilidad”.

Sumó que “esa incertidumbre que tuvieron durante años, hoy finaliza con esta escritura y esto no solo les da tranquilidad para hoy sino que además les permite saber que quienes van a ser herederos de su sacrificio y del trabajo que les llevó tener su casa, lo recibirán sus hijos o sus nietos o también, cambiarla porque antes no podían cambiar su vivienda porque no poseían la escritura”.

Por otra parte, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel dijo que “yo quiero resaltar el trabajo de los escribanos, de los agrimensores porque cuando una persona adquiere un terreno o una vivienda lo más lógico es contar con la escritura pero cuando se empiezan a generar obstáculos, el proceso sencillo se convierte en complejo y ahí la participación de los escribanos, de los agrimensores y todo el equipo nuestro permite llegar a este documento que da tranquilidad jurídica a todos aquellos que tuvieron el sueño de comprar un terreno o una vivienda”.