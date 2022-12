Un experto sanjuanino explicó por qué hay más infartos por el Mundial: cómo cuidarte el corazón

Cada 3 o 4 días vamos a comenzar a vivir ¨finales¨con la Selección Argentina . La primera se dará este sábado 3 de diciembre contra Australia. Los corazones laten más fuerte. Los nervios, ansias y por qué no, rabia. Son emociones que, juntas, son un "cóctel" que puede provocar un infarto, más en un país futbolero como el nuestro. Tranqui, no te asustes. Hay dudas que fueron resueltas por el cardiólogo sanjuanino, Marcelo Salas.

Partidos infartantes

Estos encuentros futbolísticos en los que hay mucha tensión son llamados por los expertos: ¨Partidos Infartantes¨. “Hay varios estudios que se hacen en estos eventos. En Alemania 2006 se hizo, en Brasil 2010 también. Son temporadas donde la tasa de infartos aumenta”, indicó Salas a Tiempo de San Juan. Es más, él recuerda uno en San Juan. Fue luego de un River vs. Boca. El Superclásico terminó en empate pero al Maricial Quiroga, llegó un hincha xeneize con un fuerte dolor en el pecho. “Afortunadamente no pasó a mayores, pero hay que hacerle estudios. Fue un susto. Pero son muchas personas las que tienen que cuidarse de esto”.

En el Mundial del 1998, los infartos de miocardio aumentaron un 25% entre los seguidores ingleses cuando Inglaterra perdió contra Argentina en penales, según investigadores de las universidades de Birmingham y Bristol.

Tengamos en cuenta que la mayoría de nosotros comemos una picada previa al encuentro, alguna cerveza, vino o otro tipo de alcohol. Y siempre está el que se fuma un pucho para calmar los nervios. “Todo eso, sumado a las emociones fuertes que uno siente al ver el partido, hacen que todo lleve a un infarto. Sube la presión arterial, incrementa la frecuencia cardíaca”, explicó Salas.

Se trata de una especie de estrés con la cual se enfrenta el cuerpo. Entendiendo que una persona, tras un gol, aumenta su frecuencia cardiaca, que pasa de 90 a 150. Esto fue lo que le pasó a una sanjuanina que se colocó un Monitor Holter en Argentina vs México. Solo levantarse del sillón hizo que su ritmo cardiaco, subió 60 ¨puntos¨. "Eso es lo que llega una persona al correr", sentenció el experto.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClhbBPXPkgk%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Vale Castronovo (@vale.castronovo)

Los más expuestos son los que tienen antecedentes, como se remarcó anteriormente: obesos, hipertensos, tabaquismo, alcoholismo o sedentarismo. “Pero también, si no tienes nada, te puede pasar. No estás excluido del estrés que sufre el cuerpo”. Marcando de alguna manera que se trata de cultura popular amante del fútbol, como somos los argentinos. Es decir, así como pasa en los mundiales, pasa en un Superclásico nacional : Boca-River. Hasta en un clásico local: San Martín-Sportivo

Médicos argentinos lo comprobaron tras un encuentro entre el Boca Juniors y el River Plate en 2008

El episodio más cercano a esta nota, ocurrió el pasado 1 de diciembre un hombre de Chimbas bebió y se encerró en una habitación con una joven mientras esperaba el partido. Después se descompensó y a los minutos murió.

Fuentes judiciales, indicaron que la autopsia reveló que murió de un shock cardiogénico, es decir, de un infarto. Al parecer, todo indica que José María Sánchez sufrió este cuadro debido al consumo de alcohol, la posible ingesta de esa pastilla y alguna afección previa.

Entonces ¿No veo partidos?

Si te referís a la Selección, y si no viste los anteriores partidos, no porque hay que seguir la cábala. Pero si los viste, la respuesta del experto sanjuanino, es: “Si que pueden ver los partidos. Como recomiendo siempre, no abusar”. Si hay asado, no comer la picada previa o agarrar un “cuadradito de queso para sacarse las ganas, controlarse”.

Salas, habló de controlar el exceso. Es decir, evitar consumir alcohol en exceso. Intentar bajar las grasas o frituras de los distintos snacks elegidos para ver el encuentro. Para los fumadores, también, descender la cantidad de cigarros. Exceptuando este Mundial, los demás se juegan en invierno para nuestra parte del mundo, evitar el café o mate por la cafeína que contienen. “Sobre todo beber mucha agua. Ayuda a eliminar la sal del cuerpo y para colmo calma la ansiedad”, finalizó el cardiólogo sanjuanino.