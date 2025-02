Un aprendizaje idiomático con muy buena 'pinta'

“La idea surge porque tanto Carina como yo trabajamos como profesoras de inglés de manera independiente, solo con adultos y en empresas. Si bien lo hicimos en algún momento, ya no trabajamos en escuelas e institutos. Ambas nos especializamos en habla como habilidad y notamos que en San Juan había una necesidad de practicar charla, tanto de gente que ha terminado institutos, como de gente que ha estudiado alguna vez en la vida o de gente que tiene alguna base porque escucha mucha música, porque ve muchas películas en inglés y demás”, comentó Ana.

image.png

Prosiguiendo con tu relato, Paroldi afirmó: “Notamos esta necesidad de practicarlo de manera informal, sin una institución de por medio, sin evaluaciones, sin necesidad de escribir. Y cuando le presentamos la idea a los chicos de Ancestral, a quienes yo conozco desde hace mucho por mi actividad como cantante, de una dijeron que sí. Su apertura fue inmediata”.

Profundizando aún más sobre la finalidad que como profes le ven a la cita, Ana espetó: “Lo primordial en el encuentro es poner en práctica lo que sabemos de inglés de manera 100% oral en un ámbito distendido, lúdico. Van a haber a haber trivias y también se presenta como una oportunidad para conocer gente. La mayoría de las personas que se han inscrito hasta el día de hoy lo han hecho en solitario”.

La inscripción tiene un coste de $7.000 y, además de habilitar el juego para las capacidades de comunicación verbal en inglés, también incluye una refrescante pinta o una bebida sin alcohol.

En el caso de que haya alguien que aún no se decide a participar de la experiencia, Ana también le dedicó un mensaje: “A esa persona le diría que se anime, que no hace falta tener una súper fluidez. Lo más probable es que este primer encuentro se pueda tener un poco de vergüenza para expresarse en inglés y no pasa nada. Es normal que eso suceda, pero también es cierto que es el mejor lugar para tirarse a la pileta y dejarse llevar”.