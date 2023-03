Tren Mendoza-Buenos Aires: cuánto cuesta ir desde San Juan y cómo es el viaje

En este marco, usar este servicio para los sanjuaninos tiene un valor aproximado mínimo de $12.000, contando ida y vuelta. Esto se deduce de sumar el valor del pasaje promedio a Mendoza desde la Terminal de Ómnibus de San Juan, que es de $2.500 con los precios que se estima que costará viajar en tren desde abril desde la estación mendocina. Debido a que el servicio aún no está abierto al público, todavía no hay tickets a la venta, pero se habla oficialmente de un pasaje económico a $3.500, un pullman a $4.500 y camarotes por $11.000. Es decir, que para el pasaje más económico un sanjuanino podrá pagar alrededor de $6.000 de ida y otros $6.000 de regreso, a lo que hay que sumar la tarifa de Metrobus desde la terminal de Mendoza a la estación de trenes Palmira que no se estima muy signifcativa.