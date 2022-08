Las tres condiciones para que vuelva el tren de pasajeros a San Juan

El 5 de agosto el tren de pasajeros volvió a unir, en Santa Fe, Rosario con Cañada de Gómez, después de 45 años. Ese fue el último hito en un plan nacional que busca recuperar este estratégico medio de transporte y San Juan no está fuera de esa meta. Por estos días, hay prevista una reunión de funcionarios del Ministerio de Gobierno local con Nación para avanzar en el tema.

Claro que tienen que darse una serie de condiciones para que se produzca tan trascendental regreso. El especialista en trenes sanjuanino Gustavo Trigo, miembro del Ferroclub San Juan A7, analizó cómo está el ferrocarril en la provincia y qué tiene que pasar para que resucite el ferrocarril que lleva gente, como no pasa desde el 10 de marzo de 1993, cuando partió el último tren de pasajeros desde la Estación San Martín en San Juan.

Hay claras señales del Gobierno Nacional de resucitar los trenes de pasajeros. A principios de este mes, cuando se echaron a andar los vagones santafecinos, Alberto Fernández valoró: "El tren hizo grande a la Argentina y permitió que los argentinos y argentinas se movilicen para poder cumplir sus objetivos. El tren nos conecta, nos iguala, y esos son dos valores que en este tiempo que vivimos debemos rescatar”.

A su turno, el ministro de Transporte nacional, Alexis Guerrera, detalló en esa oportunidad que "en estos dos años y medio de gestión reconectamos 15 servicios, que representan 56 localidades que habían sido abandonadas. Esto es posible teniendo convicción política y fue Sergio Massa quien nos acompañó desde la Cámara de Diputados logrando inversiones ferroviarias. Ahora, el tren vuelve a reconectar a nuestra gente. Ese es el mensaje que le queremos dar a todos los argentinos, estamos dando pasos firmes y cuando avanzamos, no retrocedemos".

san luis.jpg En julio se reactivó el tren de pasajeros en San Luis.

Otro referente nacional que describió el plan de revivir los trenes de pasajeros en el país es el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, quien recientemente celebró la resolución del Ministerio de Transporte que hará caducar las licencias con el sector privado a fines del 2023. Remarcó que "la decisión anula las concesiones otorgadas en los ‘90" y destacó que a partir de la vigencia de la medida "se iniciará un proceso de transferencia al Estado de bienes, vías, estaciones y todo lo que tiene que ver con infraestructura ferroviaria". Marinucci explicó que "se hará un proceso de acceso abierto donde el Estado administrará toda la infraestructura y de la que podrán participar operadores de carga privados pagando un canon determinado".

Hace poco también volvió el sistema acá cerca, en San Luis. Fue todo un hito porque desde el 23 de marzo de 1973 que un tren de pasajeros no recorría el ramal del ferrocarril San Martín, que unía el puerto de Buenos Aires con la cordillera de Los Andes, con estaciones terminales en Mendoza y San Juan. Fue el 12 de julio de este año cuando, a partir de las obras llevadas adelante por el Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos, el servicio que llegaba hasta Rufino se extendió a las localidades de Laboulaye, Vicuña Mackena y General Levalle, en Córdoba, y a Justo Daract, ya en tierras puntanas.

Estas acciones reavivan el sueño para que vuelva a San Juan el tren de pasajeros, que cuenta con gestiones desde hace años. Ya en diciembre de 2014, el entonces ministro del Interior Florencio Randazzo visitó San Juan y habló de la meta reflotar el tren para que viaje la gente. Cuando el Gobierno nacional empezó con su plan de rescatar los ferrocarriles argentinos, se habló del proyecto para que renazca la conexión San Juan-Mendoza, poniendo una estación en Pocito. La reactivación empezó, pero con el tren de cargas, renovando la infraestructura ya existente en Albardón y en Sarmiento.

La gestión más reciente conocido se dio en agosto de 2021, cuando se dio un encuentro entre el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi; el presidente de Trenes Argentinos, Damián Contreras y representantes de áreas de transporte del orden local y nacional; más la entonces ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, quien suscribió un acuerdo para la recuperación y el desarrollo del servicio de transporte de pasajeros ferroviario entre San Juan y Mendoza.

aubone 2021.jpg La gestión más reciente conocido se dio en agosto de 2021 con la firma de un convenio con Nación.

Este acuerdo incluyó la evaluación de la infraestructura existente y la necesidad social del servicio de transporte, como también el relevamiento de las obras necesarias para mejoras edilicias con vistas a la preservación, conservación y promoción del patrimonio cultural e histórico ferroviario.

Pronto se cumplirán tres décadas que San Juan se quedó sin tren de pasajeros. La provincia tenía el Belgrano, de trocha angosta, que salía desde la ciudad Capital hasta Córdoba, pasando por varios pueblos como Pie de Palo, Cruz del Eje (Córdoba), entre tantos más. El San Martín corría sobre trocha ancha. Salía de donde hoy está el predio del Teatro del Bicentenario, con destino a la Estación Retiro, en Capital Federal.

Cómo está el sistema ferroviario en San Juan

Según explicó Trigo a Tiempo de San Juan, la realidad ferroviaria hoy en San Juan se resume sencillo. A la provincia llegan las históricas líneas férreas. La del Ferrocarril San Martín que fue la primera que vino, en 1885. La del Ferrocarril Belgrano se instaló en 1910. Este último hace mucho que no llega a la Ciudad de San Juan, solía venir hasta Jáchal y estuvo circulando hasta alrededor de 2001, ya convertido en Belgrano Cargas.

Actualmente la única estación operativa de esta línea es la Pie de Palo, pero hace 7 años que no llega un tren a San Juan. Las últimas veces que llegó fue cuando estuvieron llevando azúcar desde Jujuy a Mendoza, pasaba por Dean Funes en Córdoba y parte de ese tren llegaba a San Juan y Mendoza porque en estos pagos un lugar de acopio de Ledesma para distribuir en Cuyo y en Chile. Venía en verano y para la conducción del tren, contó Trigo, era toda una aventura, porque programaban un viaje de 7 días y casi siempre descarrilaban y el plazo se extendía a dos semanas.

La otra línea que llega a San Juan es la del ferrocarril San Martín. Todos los días hay un tren de carga que sale de Albardón, pasa por una parte de Angaco, por San Martín, Caucete, Santa Rosa y Casuarinas en 25 de Mayo, además de Media Agua y Cañada Honda en Sarmiento. En esta última zona se forma otro tren que parte hacia Buenos Aires llevando piedra caliza y derivados. Este material se transporta hasta la planta de Loma Negra que es un comprador del mineral sanjuanino.

El tren de carga circula, debido al estado de las vías y del terraplén donde están asentados los rieles, aproximadamente entre 14 y 16 km/h. Es decir que el viaje que va desde Albardón hasta Cañada Honda, que suma unos 90 kilómetros, se hace en unas 8 horas.

Según el experto, el tren de cargas antiguamente estuvo relegado a un segundo lugar porque en las estaciones la prioridad de paso la tenía el tren de pasajeros. Hoy es al revés. En el AMBA tienen manejos distintos al resto del país, porque en el área Metropolitana de Buenos Aires hay mucho desarrollo de tren de pasajeros. En Cuyo, el tren llegó recientemente a San Luis, más precisamente a Justo Daract, donde hay un tren semanal y la idea de la empresa Trenes Argentinos es que llegue a fin de año a Mendoza.

Tres condiciones para que se dé el esperado regreso

Trigo dio su punto de vista de especialista sobre qué condiciones deben darse para que resucite en San Juan el tren de pasajeros, que son estas:

-Infraestructura

Para que el tren llegue a San Juan cabe preguntarse primero hasta dónde llegaría, explicó Trigo. Si a Caucete, a Albardón, a Cañada Honda o a Media Agua. Estas son las 4 estaciones donde se podría producir el ascenso y descenso de pasajeros y las estaciones donde también existen vías como para que el tren realice las maniobras necesarias para llegar y después salir.

El estado de los rieles no es el mejor para un tren de carga. Si bien en los últimos años se han producido renovaciones de rieles y durmientes, la realidad es que muchas veces estos elementos que se colocaron habían sido usados en otros lugares y gozaban de buen estado para seguir siendo usados.

mante.webp El tren requiere de intenso mantenimiento porque se roban los rieles y durmientes.

El tren hoy, sin hacer mucha inversión en infraestructura, puede llegar a cualquiera de esas cuatro estaciones, sostuvo el experto. El punto más cercano a la ciudad sería Caucete y cumple con los requisitos: hay rieles como para que llegue el tren de pasajeros, para que la locomotora realice las maniobras que tenga que realizar con la formación, y que el tren quede en una vía secundaria, esperando el momento que vuelva a salir, mientras la vía principal de la estación quedaría liberada para que transite el tren de carga que pasa todos los días.

Si se pretende que el tren llegue más cerca de la ciudad, la estación más próxima es la de Pocito o haciendo una inversión muy importante, se podría llegar a la estación Sánchez de Loria que está en calle Lemos y Calle 7. Pero esto último implica un gran trabajo y fondos: debe compactarse el terraplén, colocar durmientes porque se desmanteló con los años todo, habría que poner rieles nuevos, puentes, es decir, hacer desde cero el tendido férreo.

A esto debe sumarse que en la estación Sánchez de Loria la municipalidad de Pocito ha construido un predio gaucho e infraestructura deportiva, por lo que habría que resucitar la estación por completo.

Por otro lado, está la Estación Pocito, en las inmediaciones de Aberastain y Calle 13, pero también deben colocarse rieles nuevos. Allí sobreviven un galpón y parte de la estación.

También aparece la opción de construir un puente en la estación Cañada Honda, a unos 1.500 metros al Sur, que es en realidad reconstituir el puente más largo que existía entre Cañada Honda y Pocito. Cuando se dejaron de ocupar las vías se abandonaron las tareas de mantenimiento y quedó destruido, mayormente impactado por las crecientes, apuntó Trigo. Este puente tiene unos 100 metros de largo.

Es de destacar que, dentro del mundo del ferrocarril existen cuadrillas que hacen mantenimiento que se conocen como de "vía y obras". En San Juan hay dos cuadrillas que tienen sede en Caucete y en Media Agua, y realizan un trabajo muy bueno de mantener todo el circuito, cuando se rompe o hurtan algo. También hay una cuadrilla en la red Belgrano que se ubica en Pie de Palo y que realiza un importante trabajo. Incluso a veces no tienen modo de salir de la estación en ese carrito que se llama zorra y van en sus propios vehículos. Es intensa su labor porque es la zona donde más robo de durmientes hay, porque la gente cree que el tren ya no pasa por ahí, contó Trigo.

Así, hoy para que el tren llegue a San Juan deberían darse estas condiciones, modificar muchas cosas, renovarse rieles, cambiar durmientes, y modificar edificios, según resumió el experto.

albardon.webp

-Conexiones

Una vez que se decida dónde va a llegar el tren de pasajeros, lo otro que hay que hacer es la complementación para que el pasajero pueda llegar hasta la ciudad de San Juan, analizó Trigo. Ya sea Albardón, Caucete, Media Agua, Cañada Honda o Pocito, cada vez que llegue el tren de pasajeros lo ideal sería que el servicio de transporte público coincida con la llegada y partida del tren para que el viajero se pueda bajar del tren y en cuestión de minutos estar tomando un colectivo que lo acerque hasta la ciudad de San Juan. Debiera articularse ese medio de transporte en función del pasajero, dijo.

-Decisión

La tercera condición es la más importante, según Trigo. Y es que la empresa Trenes Argentinos tenga interés de que el tren llegue a San Juan, "porque tal vez la Provincia, sin tener en cuenta la crisis económica que atraviesa el país, quiera hacerse cargo de todas las obras necesarias, pero esto es si la empresa quiere llegar a San Juan, si no quiere no hay discusión que valga. En mi opinión creo que sí va a llegar, no este año, ni el que viene. Una vez que esté la decisión deben hacerse muchas obras que llevan tiempo pero mientras esté la decisión, va a llegar el día en que vuelva el tren de pasajeros a San Juan", concluyó el experto.