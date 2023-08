Tras el hackeo, desde PAMI aseguraron las prestaciones, ¿cómo impactó en San Juan?

Agregó el funcionario que "lo que queremos comunicar es que hemos tenido la autorización de empezar a recibir no recetas electrónicas, sino recetas papel, hechas en recetarios particulares o en los recetarios específicos de PAMI. Así que no hemos tenido ningún tipo de retraso en cirugías, ni nada".

Meglioli afirmó, en diálogo con Tiempo de San Juan, que "a mí no me ha llegado absolutamente nada, y yo me he estado comunicando con la gente fundamentalmente de Santa Clara y no han retrasado ni demorado nada. Así que gracias a Dios eso está garantizado, está funcionando bien".

El PAMI en todo el país fue víctima de un ciberataque y sus servicios se vieron afectados este miércoles. "El ataque ha sido mitigado y la base de datos con toda la información de nuestros afiliados se encuentra resguardada y protegida", aseguraron mediante el comunicado oficial.

"Nuestro equipo técnico está trabajando para restablecer la funcionalidad completa de nuestros sistemas, mientras tanto se han determinado medidas a los fines de garantizar el acceso a las prestaciones y medicamentos de nuestros afiliados. Todas las recetas y órdenes médicas se realizarán en formato papel, sistema vigente en la inmensa mayoría de las obras sociales y prepagas del país", señalaron.

Y agregaron: "Los afiliados acudirán a la farmacia con la receta en papel, debidamente firmada y sellada, junto a la credencial en cualquiera de sus formatos, y el DNI. Las recetas en papel tendrán vigencia mientras dure la contingencia".

Además indicaron que "los pacientes que ya tienen recetas emitidas en el sistema podrán acudir a la farmacia, como lo hacen normalmente y como han hecho mas de 300.000 personas en el día de hoy (por ayer)".

"Con respecto a las consultas médicas, prácticas y derivaciones también se realizan con normalidad. Las órdenes médicas se realizarán en formato papel y serán entregadas al afiliado para que acceda a su derivación correspondiente, junto con la credencial y el DNI, como es habitual", afirmaron desde PAMI.

"Queremos llevar tranquilidad a la comunidad, nuestros protocolos de protección de la información han funcionado correctamente y mediante estas acciones estamos garantizando la atención médica a nuestros afiliados", finalizaron.