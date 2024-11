Tras el ataque a la mujer en Chimbas se reavivó el dilema eterno de los perros callejeros en San Juan

Ante este panorama, los diferentes gobiernos provinciales y municipales han intentado implementar medidas para paliar la situación. Pero la problemática y la polémica por las posibles soluciones continúan.

“Hay un problema profundo, que es el abandono de los animales. Yo digo que no existen los perros callejeros, existen los perros comunitarios, porque primero el perro estuvo en una vivienda, en una familia y luego, por algún motivo, lo terminan dejando en la calle. Entonces, deja de ser un problema de una familia y pasa a ser un problema de toda una comunidad. Son muy pocos los perros que realmente han nacido en la calle. Y ahí hablamos de la responsabilidad, por eso nuestro programa es de tenencia responsable”, comentó a Canal 13 sobre la situación, Mario Santori, subsecretario de Conservación de la Secretaría de Ambiente, trasladando el compromiso en torno a la problemática a toda la sociedad.

image.png

En ese contexto, se refirió a la tarea de los proteccionistas. “Lo que sucede cuando una familia no es responsable, es que aparecen los grupos proteccionistas, que toman cartas en el asunto. Les dan de comer, les dan agua, pero muchas veces los perros siguen en la calle y después pueden suceder estas tragedias como la que acabamos de vivir esta semana. Entonces tenemos que hablar de la responsabilidad. Nosotros somos responsables sobre ese animal. La ley es clara, cuando le damos de comer a un animal, el animal es nuestro, aún cuando el perro esté en la vereda”. Al mismo tiempo recordó que la ley establece que si el animal es potencialmente peligroso no debe salir a la calle solo.

En cuanto a las estadísticas, el funcionario indicó que no hay actualmente un número concreto de perros callejeros ni se tiene un mapa de dónde están. “Hemos hecho algunos relevamientos, pero es muy difícil tener datos concretos. Sabemos que son muchos y que hay una sola resolución al problema, que es la esterilización”, afirmó Santori.

De ese modo, hizo referencia a cuál es la clave para atacar el problema según la actual gestión. “Acá no existe perrera ni nada parecido, todo está en la esterilización”, destacó. Al respecto aseguró que, actualmente, la intervención quirúrgica para castrar una mascota en una veterinaria tiene un costo que ronda los $50.000. Sin embargo, los municipios, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Ambiente trabajan en conjunto para ofrecer el servicio de modo gratuito.

“Lo hacemos porque es la única forma de controlar la población animal. Sí o sí tenemos que esterilizar. Sólo necesitamos la responsabilidad de la gente que lleve a sus mascotas. No cuesta nada. Tenemos turnos en las mañanas y las tardes para que todos puedan asistir. Nos lleva una hora, una hora y media, y nos resuelve problemas a futuro”, afirmó el funcionario sobre el compromiso de los dueños de los animales.

image.png

En cuanto a esa tarea afirmó además que, en lo que va del año en San Juan se esterilizó de modo gratuito a más de 3.500 perros y se colocó cerca de 300 chips a perros potencialmente peligrosos.

¿Y los hogares de tránsito municipales?

Poniendo el acento en las campañas de esterilización, Santori dejó de lado los hogares de tránsito municipales, el plan implementado por la anterior gestión del Gobierno provincial que aportaba desde Ambiente a cada municipio un fondo de 3,5 millones de pesos para la creación de estos espacios.

Consultado sobre el avance de estos espacios, el funcionario afirmó que, “Zonda intentó hacer algo, San Martín quiere hacer algo con esos fondos ahora. De todos modos, no todos los municipios los recibieron. Fueron sólo 4 o 5 y sólo algunos están avanzados”.

Mientras que, sobre su efectividad opinó: “Estos espacios no deben tener la finalidad de ser perreras. Si el perro llega y va a estar 10 años en ese lugar, no sirve. Tenemos que tener un lugar donde el perro llega, se esteriliza, se vacuna y se da en adopción. El perro no puede estar más de un año en el lugar. De otro modo, el sistema no funcionó”.

De todos modos, dijo que el modo de implementar el funcionamiento de estos espacios está atado a la decisión de cada intendente y destacó la predisposición de parte de los municipios. “La voluntad de casi todos los intendentes es muy buena. Ellos tienen sus quirófanos abiertos pese a la difícil situación económica y han continuado realizando esterilizaciones gratuitas para los vecinos, que es un gran servicio realmente”, sostuvo. Y volvió a sentenciar: “El único método, voy a repetir, es la esterilización. Y para que el perro sea esterilizado, la responsabilidad es de cada uno de nosotros”.