Tímido movimiento en el centro sanjuanino en la previa de Reyes Magos

Salvo por algunas cafeterías, los domingos en la mañana no suele haber mucho movimiento en la zona del microcentro. Es el día de los comerciantes y sus empleados se toman para descansar y recomponer fuerzas antes de volver a iniciar la semana laboral, pero este domingo es especial. En la previa de Reyes Magos, varios decidieron no solo abrir sus puertas sino hacer las compras de última hora, pero no hubo tantos sanjuaninos como se esperaba.