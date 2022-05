Tiene EPOC desde que nació, hace almohadones para vender y su sueño es conocer al Gobernador

La joven chimbera no pudo terminar el secundario porque los cambios de clima afectaban mucho a sus pulmones y ponía en riesgo su vida pero decidió no quedarse con eso. Hace cuatro años comenzó un taller para aprender a coser y luego derivó en el pequeño emprendimiento que tiene hoy en su casa.

niña disca 4.jpg Anabel Carrizo en la Feria de las Artesanías. (Foto gentileza Diario la Provincia)

"Hago todo de costura, almohadones en capitoné, cortinas y acolchados. Me incentivó que me encanta coser y hace un año o dos me di cuenta de que no iba a poder estudiar nada por mi enfermedad y como ya había tenido que dejar el secundario decidí empezar a aprender esto", explicó Anabel a Tiempo de San Juan.

Todos los días cuando Anabel se levanta, lo primero que hace son sus sesiones de kinesio, fundamentales para su día a día, y luego se pone a coser para su emprendimiento. "Hago todo para cuando me encarguen o para las exposiciones cuando hay que mostrar algo", relató la joven chimbera.

Anabel está en la lista de espera del Hospital Garrahan y su principal sueño es poder acceder a un trasplante de pulmones para así tener otra calidad de vida que le permita hacer todas esas cosas que tiene ganas pero que hoy las limita su condición respiratoria. De hecho, la emprendedora debe ir a todos lados con un tubo de oxígeno.

niña disca 5.jpg Los productos de Anabel.

"He estado vendiendo para juntar plata y hace poco me pude comprar una máquina de coser común", aseguró. Este jueves, Anabel formó parte de la apertura de la Feria de las Artesanías, está en la carpa de Chimbas ofreciendo sus productos.

"Me encantó estar, exponer y espero poder estar los quince días pero todo va a depender del tiempo, si hay temporal o algo no voy a poder ir", se lamentó.

Además de poder acceder a un trasplante, Anabel tiene otro gran sueño: conocer al gobernador Sergio Uñac.

"Sueño personalmente poder estar al lado del Gobernador, conocerlo. No pude conseguir una audiencia hasta ahora pero me gustaría que vea mi emprendimiento y cómo estoy avanzando", dijo.