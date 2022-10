¿Te gustan las aves y sos estudiante?, este concurso es para vos

El concurso de dibujo de aves observadas está destinado a chicos de niveles Inicial y Primario. La presentación debe realizarse de forma individual; para participar, los chicos deben retratar un ave en libertad, luego se le deberá tomar una foto al trabajo realizado con ayuda de un adulto, y enviarlo al correo concursoparquebio@gmail.com junto al nombre del autor, DNI, edad, nombre de la institución educativa donde asiste, año de cursado y número de contacto del adulto.

En cuanto al concurso de videos, está destinado a alumnos de Nivel Secundario con presentación individual. El mismo consiste en que cada participante deberá presentar un video con una duración no superior a 2 (dos) minutos, el cual puede incluir fotografía, videos, entrevista, dibujos y animaciones de aves en libertad (no se aceptarán imágenes de aves domésticas o que no se encuentren en su entorno natural).

En este caso los participantes deben crear una carpeta en Google Drive, subir su trabajo y compartir su enlace con concursoparquebio@gmail.com adjuntando en un email datos como: nombre del autor, DNI, edad, nombre de la institución educativa donde asiste, año de cursado, número de contacto y título del video.

Info útil

- Recepción de propuestas desde el 15 de octubre

- Fin de recepción 20 de octubre inclusive

- Publicación resultados de 25 de octubre

- Entrega de premio 26 de octubre

Accedé a más información sobre concursos, Bases y Condiciones haciendo clic en este enlace.

sdfsfdsdf.jpg Concurso sobre Aves. Al hacer clic aparece esta imagen.

(Fuente: prensa Gobierno de San Juan)