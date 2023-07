Suspendieron las repavimentaciones de las avenidas Córdoba y Libertador

"En la avenida Córdoba hemos tenido que retrasar losas más de lo previsto. Inicialmente el trabajo se ha hecho usando un hormigón que nos ha permitido instalar las losas con una mayor rapidez y habilitar el tránsito. Esto ha sido un esfuerzo compartido de ciertos estudios y de la empresa que ha estado trabajando que es Menin, pero lamentablemente eran demasiadas losas, porque hemos encontrado socavones en losas, que se encontraban sanas pero abajo tenían un desgaste muy grande. Entonces ahora vamos a hacer una serie de estudios para reevaluar esto. Tuvimos que hacer una serie de modificaciones a la obra porque se contempla más hormigón del previsto. Además, se está por entrar a una zona que tiene mayor demanda de usuarios, de manera que se quiere empezar con algo más concreto. Por eso, estamos en un impasse en esa obra", aseguró el funcionario en diálogo con Estación Claridad.

52717616865_192b4636d7_5k.jpg

Cevallos aclaró que esta obra no fue rescindida sino que está suspendida momentáneamente. No obstante, no hay fecha para retomarla. El funcionario dijo que se va a estudiar la continuación de esta obra. La idea oficial es, una vez reemplazadas las losas, proceder a repavimentar; la otra posibilidad es restituir las losas y no repavimentar. "En principio con las losas nuevas ya no va a estar la calle fisurada, con las juntas selladas y en condiciones, pero la idea es seguir con el proyecto cómo está", informó. No obstante se va a analizar lo que se va a hacer.

Respecto de los tiempos dijo que las obras viales en general tienen que continuar con el gobierno entrante" y que este proyecto ya se preveía que iba a sobrepasar al mes de diciembre el plazo. De manera que es posible que se deje el estudio listo para que sea el próximo gobierno el que decida cómo continuar, a pesar de la gestión uñaquista prevé, una vez con el estudio en mano, avanzar.

"La idea es esa en cuanto lo tengamos al estudio de la Avenida Córdoba vamos a continuar. Pero si no llegamos será el próximo gobierno el que decida", destacó Cevallos.

La Libertador no se va a comenzar

Respecto de la avenida libertador el funcionario dijo que directamente se ha suspendido hacer esa obra. "La licitación se ha suspendido por una cuestión presupuestaria y están conversando si el presupuesto lo elabora el gobierno actual o el nuevo gobierno. De ahí definirán si van a incluir el presupuesto para la Libertador". Es decir, que queda para el gobierno de Marcelo Orrego sí o sí decidir si le da fondos para ejecutar el proyecto en 2024, más adelante, o nunca.

El funcionario dijo que la suspensión de esta licitación no se dio con motivo de la el resultado de las elecciones sino antes de los comicios, por razones de presupuesto. "Tuvimos la crisis del país, un problema económico actual complejo, y los fondos de Nación en algunos casos no han llegado. Como algunos pagos de la Ruta 40 norte y algunas cuestiones presupuestarias a nivel general. Esto no nos ha permitido poder llamar a licitación para este proyecto. Tenemos que priorizar algunas obras", remarcó.

El titular de Vialidad Provincial dijo que en el caso de la Libertador ya se había definido antes de las elecciones que pasaba para el presupuesto del año que viene, fuera quien fuera el Gobierno de turno.

Un plan integral

Ambas repavimentaciones son parte de un plan integral de mejoras históricas a las principales arterias del centro de San Juan, que puso en ejecución el intendente Emilio Baistrocchi, en acuerdo con el Gobierno Provincial. En este marco, se firmó un convenio en abril de 2022 por el cual se anunciaron los nuevos asfaltos en la Libertador General San Martín, Córdoba y José Ignacio de la Roza, que insumirían para su realización un costo total de $561.368.081,59, cifra aportada en un 100% por la provincia.

52779707995_cbcfdb047d_6k.jpg

Según el plan se pavimentaría Avenida Libertador desde Avenida Rawson hasta la plaza de Desamparados; Avenida Ignacio de la Roza desde calle Mendoza hasta Urquiza; y Avenida Córdoba desde Avenida Rawson hasta calle Las Heras. En los últimos dos se iniciaron trabajos, casi concluyendo los de Avenida Ignacio de la Roza primero, mientras que la Córdoba quedó a menos de la mitad de lo previsto.

Por otro lado, Baistrocchi avanzó en asfaltar la Avenida Rawson, a lo largo de 1.8 kilómetros de pavimento, desde 25 de Mayo al empalme con la Ruta 40 Norte, que quedaron completamente renovados en octubre de 2021.