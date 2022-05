Sergio Uñac se comunicó con Anabel, la chimbera que espera un trasplante y hace almohadones

Luego de la nota de este medio, Uñac se comunicó con Anabel para enviarle saludos y decirle que espera conocerla pronto.

"Me dijo que se alegra mucho de que yo siga adelante, aún con mi enfermedad y que él apenas llegue a San Juan me va a visitar en el taller", relató Anabel a Tiempo.

El gobernador Sergio Uñac estuvo de viaje en Israel haciendo trámites para implementar el sistema de manejo de recursos hídricos de ese país en la provincia de San Juan. Ahora, se encuentra en Buenos Aires, también por cuestiones de gestión y es por este motivo que eligió enviarle un audio a Anabel para poder hacerle saber que está al tanto de su historia.

"No me lo esperaba, no creía que me iba a mandar un mensaje y me largué a llorar. Me dijo que tengo mucha fuerza porque sigo adelante que él no se imaginaba esto y que se ha alegrado mucho de ver mis trabajos y que sigo en movimiento", explicó muy conmovida la joven.

Según explicó Anabel, la promesa es que una vez que esté en San Juan la citará a Casa de Gobierno para conocerla y luego podría darse una visita al Taller Milagro, que la chimbera montó en su vivienda del Barrio Costanera.