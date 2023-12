¿Se reduce la circulación de los colectivos en San Juan? La medida nacional que se analiza en la provincia

Por un medio de un comunicado, FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) informó una medida de fuerza, de alcance nacional en una primera instancia, afectando de manera directa la frecuencia diaria de la circulación de colectivos . Ante esto, desde San Juan aún no hay una decisión, pero no descartan acatar la medida de fuerza.

Conforme indica el texto, varios son los puntos del país que no percibieron el “Fondo Compensador” correspondiente al mes de noviembre de $2.500 millones que debió cancelarse el 4 de diciembre. Ante esto, “resulta inminente la paralización paulatina de los servicios por falta de recursos para hacer frente a los compromisos salariales”, señalan.

Sobre ello, Ricardo Salva, integrante de ATAP en San Juan, aseguró a Tiempo de San Juan que es una medida que aún se está evaluando por estas horas, por lo que no hay una definición concreta al respecto. Pese a ello, aseguró: “es muy posible que no tengamos otra alternativa. La variación de costos es muy significativa y los retrasos tarifarios sostenidos en el tiempo han dejado al sector sin capacidad de seguir operando los servicios regularmente”.

La medida de fuerza comunicada por FATAP contempla la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables (es decir, menos unidades en la calle); y la suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 horas y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente, que en San Juan suele ser en la mayoría de los casos sobre las 6 de la mañana, con algunas excepciones.

“FATAP persistirá en el dialogo y la búsqueda de soluciones, pero no demorará la adopción de medida alguna, por drástica y dolorosa que sea, con el fin de salvaguardar la existencia de sus afiliados y de los puestos de trabajo que generan”, finaliza el comunicado que lleva la firma del presidente de la entidad, Gerardo Ingaramo.

Si bien el comunicado no establece desde cuándo entra en vigencia la medida de fuerza, se entiende que sería de manera inmediata. Ante esto, Salvá aclaró que se procurará “no afectar significativamente a la gente en caso de aplicar reducciones”, pero por el momento, no hay confirmaciones a la vista sobre si la medida de fuerza se hará efectiva o no en la provincia.

El comunicado completo de FATAP