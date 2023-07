Se enamoró de la pizza de niño y hoy recrea la verdadera "napolitana" en el corazón de San Juan

Bambino el pizzero

Luciano creció admirando el arte de los “pizzaioli”, pero recién pudo explotar su pasión a los18 años, cuando terminó el secundario y cruzó el charco buscando nuevas oportunidades laborales. En Europa, precisamente en España, trabajó durante las temporadas de verano en algunos boliches. Luego llegó la propuesta que cambió su vida.

“Yo estaba sin trabajo y estaba en un bar. De repente aparece una persona, Cristiano, y me propone ir a trabajar a su pizzería italiana. Yo estaba ilusionado con ser lavaplatos, pero ya habían tomado a un argentino. Entonces me mandan a trabajar a la sala, hasta que hice mi primera pizza. Me doy cuenta que hay topineras, hornos, una pala y toda la materia prima. Era abrir el disco, condimentarlo y cocinarlo a ojo; era de lo más intuitivo. Cuando lo vi, era como ver una Ferrari. Entonces me explicaron dos o tres cositas, y empecé con la pizza”, cuenta el protagonista.

WhatsApp Image 2023-07-05 at 10.20.01 (1).jpeg

Gerlo se había reencontrado con su pasión de la infancia, la cocina y la pizza. Ya no era un niño, sino un joven con ganas de aprender, crecer y con un único objetivo a la vista: tener su propia pizzería. Impulsado por su alrededor, se capacitó y formó en Italia, la tierra de la pizza, e Inglaterra: “Gracias a la pizza no me faltó nunca el trabajo. Ya pasaron 20 años desde que empecé profesionalmente y puedo decir que todos los días de mi vida hice pizzas. Claro que en el medio estuvo la parte comercial, de crecimiento y de una investigación muy grande. Antes no había Youtube para aprender, sino buenos maestros”.

Cuando estuve en Europa siempre pensé en volver a San juan para hacer la mejor pizza de la ciudad. Cuando estuve en Europa siempre pensé en volver a San juan para hacer la mejor pizza de la ciudad.

Su primera pizzería en San Juan fue Santa Margherita, ubicada en Rivadavia. Ahora está al frente de Bambino´s, ubicada en Capital, donde recrea la verdadera pizza napolitana. “Históricamente es un plato de calle, con masa leudada y harinas muy rusticas. Se trabaja a laboratorio. Es una pizza de buena calidad. Cuando la pizza está cada vez más industrializada, nosotros la hacemos lo más natural posible. Eso la hace fantástica”, señala.

Luciano además es dueño de Forno, una empresa que fabrica hornos estilo napolitano que tiene alcance nacional.

Entrevista completa