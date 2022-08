Se enamoraron en un viaje, decidieron salir a conocer el país y quedaron varados en San Juan

Tenía 86 años Murió el obispo Jorge Luis Lona, conocido ex sacerdote de San Juan

“Un día nos dimos cuenta que trabajamos siempre para terminar teniendo unas vacaciones que no nos terminaban de saciar y decidimos salir a conocer gente, culturas, comida nueva”, comenzó explicando Matías Álvarez a Tiempo de San Juan . “Nos tuvimos que reinventar pero salimos a vivir la vida”, agregó Evelyn González.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FChBN589MKVN%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABADNVGss0mkTRI2MnifVE06DemSiZAmDJaySTKe8rdQwEEOVZCZCegjgGwCZAA6weodJl5HOAswrCHWEzrw3pVSoUwxgZAPE9s7XyGQl96NReucoNrdIKE7BJD6zgLZAcOkp0J5nyOCygnzQLULmieatvr5lqNZAhbCUyKgxsVfG View this post on Instagram A post shared by Los Viajes de Ducatella (@losviajesdeducatella)

En los primeros meses de este 2022 salieron por primera vez, tuvieron un desperfecto en su motorhome y tuvieron que volver a Buenos Aires. Pararon dos meses y el 9 de junio, fue un volver a comenzar, llegaron a San Juan, conocieron y en la vuelta de Barreal una Toyota Hilux los chocó.

“Por suerte no nos pasó nada. Aparentemente, al otro conductor se le rompió la dirección. No había señal y tuvimos que pasar la noche allí. Luego hasta la tarde del otro día a esperar la grúa”, contó Evelyn. El que los chocó no poseía seguro, es por eso que tuvieron que gastar los ahorros que tenían en reparar la camioneta y así volver a su viaje para conocer toda Argentina.

Motorhome

Es que cómo dejar pasar los viajes si hace 7 años se conocieron en uno. En el OktoberFest, en Córdoba. Es por esto que cambiaron las oficinas por montañas y prados. Suben su contenido diario a su canal de YouTube e Instagram, “Los Viajes de Ducatella”.