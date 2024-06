Sanjuanina y a mucha honra: una productora de cine independiente se prepara para su próximo cortometraje

“Fue muchísimo más exitoso de lo que esperábamos, al punto que, actualmente, es uno de los cortos sanjuaninos más vistos en YouTube, e incluso fue llevado a Tecnópolis después de competir en las instancias departamental y provincial de la feria de ciencias”, relató.

Así, agregó, siguieron realizando proyectos y ampliando el número de personas en el equipo hasta estrenar el segundo gran proyecto: “Estacionamiento para dos”, en 2023, que ganó el premio a mejor cortometraje y mejor dirección en el festival Corti A Sud (Salerno, Italia), y a mejor dirección en 5 Minute Film Festival (Pickering, Canadá). “Además de muchas más selecciones oficiales en distintos festivales de cine alrededor de todo el mundo. No podíamos creerlo”, expresó.

Actualmente, se encuentran en la búsqueda, desde Mililú Films, y en asociación con Cortometros y Zounda Cine, de todo lo necesario para llevar a cabo “El hombre flotante”, que cuenta la historia de un pianista desapegado emocionalmente que, tras ser abandonado por su esposa, ve su vida derrumbarse cuando una rara enfermedad degenerativa comienza a quitarle, uno a uno, todos sus sentidos.

La filmación comenzará hacia finales de este mes y, una vez terminado el proceso de edición, estiman que el corto tendrá una duración de 12 minutos aproximadamente, para estrenarse este mismo año, posiblemente después del mes de agosto.

--Ramiro, ¿Cómo surge la idea de “El hombre flotante”?

--La idea surgió cuando estaba cursando el último año de la ENERC, la escuela de cine nacional. Tenía que escribir mi guion para la tesis y acababa de pasar por un período con otitis, donde llegué a estar con mis oídos tapados por inflamación y, por tanto, prácticamente casi sordo. Me resultó totalmente desesperante la sensación de tener un sentido truncado, y me surgió la pregunta de cómo se sentiría perder no solo la audición, sino todos los sentidos a la vez. Entonces fui desarrollando esa idea en torno a una ruptura amorosa de los personajes, interconectando ambos conflictos entre sí.

--¿Dónde planifican filmar las escenas?

--Vamos a filmar las escenas principalmente en una casa, ya que uno de los conceptos principales de la historia es el encierro, pero también vamos a filmar otras escenas en una clínica y en el set de la ENERC.

--¿Cuántos personajes entrarán en escena?

--El corto se compone de apenas tres personajes. Tuvimos hace unas semanas un casting bastante exitoso donde participaron más de 20 actores y actrices. Finalmente seleccionamos a tres actores sanjuaninos muy talentosos: Belén Pizarro, Cynthia Ferreyra y Juan Massut en el rol principal.

--¿Cómo surge tu pasión por el cine?

--Mi pasión por el cine surge porque desde chico quise ser actor de cine, entonces empecé a aprender sobre realización cinematográfica para actuar en mis propios cortos e impulsarme como actor, pero en medio del proceso me di cuenta de que me gustaba más el cine que la interpretación, así que abandoné la idea del acting y ahora, con 22 años, estoy 100 por ciento centrado en el cine. Si me preguntan mi objetivo, es llegar a ser un director de cine reconocido, tener un nombre en la industria y poder trabajar en proyectos más profesionales.

--¿Es posible hacer una carrera cinematográfica en San Juan?

--Yo creo que es posible tener una carrera cinematográfica en San Juan, aunque seguramente es más difícil que en la Capital Federal o incluso en otros países. Aún así, muchos de los trabajadores audiovisuales sanjuaninos prefieren quedarse acá para luchar por hacer crecer una industria y una identidad local. Personalmente estoy abierto a ver dónde me lleva la vida y qué oportunidades surgen, estoy más centrado en un objetivo profesional y voy a aprovechar cada paso que me acerque a esa meta.

--¿Es un logro que tu propia productora ya esté armando el tercer gran proyecto?

--Por supuesto, Mililú Films es una productora independiente y un orgullo. Actualmente somos 12 personas trabajando activamente en el “detrás de cámara”. El equipo de producción está formado por Pablo Gómez, Santiago Olivera y yo, y también lo integran Virginia Lucato en asistencia de Dirección; Victoria Rasero en Fotografía; Natalia Sastre en dirección de Arte; Camila Castro Giménez en Montaje y los chicos de sonido que son parte de Zounda Cine: Ain Olivares y Leonardo Francile. Insisto, es un orgullo y vamos por más.