domingo 30 de noviembre 2025

Fuego y festejos

San Martín se llenó de sabores con el Concurso del Asador Sanjuanino: quiénes fueron los ganadores

Decenas de familias y turistas se reunieron en el Complejo Ceferino Namuncurá para vivir la 8° edición del tradicional certamen, que recibió a asadores de todo San Martín y consagró a los mejores en tres categorías.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín volvió a latir al calor del fuego y las tradiciones. Este fin de semana, el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá recibió a familias, turistas y apasionados de la cocina criolla para celebrar la 8° edición del Concurso del Asador Sanjuanino, una de las fiestas más representativas del departamento.

Entre aromas a leña, música y la clásica camaradería del asado, la intendente Analía Becerra acompañó la jornada y destacó el trabajo del equipo municipal, que logró un evento “a la altura de lo que esta fiesta significa para San Martín”. También subrayó el compromiso de cada competidor, pilares de una tradición que sigue despertando orgullo y pertenencia.

image

La jornada contó además con la presencia de autoridades provinciales y departamentales, reforzando el valor cultural y turístico que este concurso aporta año tras año.

image

A continuación, los ganadores de cada especialidad:

Categoría a las Brasas

  1. González, Franco E.
  2. Cameo, Marco
  3. Orihuela, Osvaldo

Categoría a las Llamas

  1. Putelli, Martín Enrique
  2. Mereles, Eduardo
  3. Arias Gómez, Cintia Belén

Categoría Profesionales

  1. Tobar, Jorge Ariel
  2. Bazán, Maximiliano César
  3. Silva Macías, Gustavo Fabián

Desde el municipio felicitaron a todos los participantes por su talento, dedicación y por mantener viva una tradición que es símbolo de identidad sanjuanina.

