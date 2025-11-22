San Juan Emprende: el paseo obligado de la Fiesta del Sol que permite comprar un regalito desde $2.000

En esta edición de la Fiesta Nacional del Sol, el sector de emprendedores es una de las paradas obligadas del predio. Este año, la carpa San Juan Emprende volvió a sorprender con un abanico enorme de propuestas creadas por sanjuaninos que transformaron sus ideas en productos únicos.
Durante un recorrido por el espacio, se pueden ver pasillos repletos de colores, aromas y texturas que dan cuenta de la diversidad del talento local. La oferta es tan amplia como sorprendente: sales gourmet, aceites saborizados, blends de té, tejidos de distintos estilos, cerámicas intervenidas, accesorios de cuero y hasta objetos impresos en 3D, una de las propuestas más llamativas por su innovación.
Los stands no solo muestran productos, sino también historias de dedicación y creatividad. Cada emprendedor cuenta cómo nació su proyecto, cómo perfeccionó su técnica y qué significa para ellos estar presentes en la fiesta más importante de la provincia.
Uno de los puntos fuertes es la variedad de precios. Hay opciones desde los $2.000 en adelante, lo que permite que cualquier visitante encuentre algo a su medida. Regalos, souvenirs, deco, accesorios, alimentos gourmet o piezas para uso diario: hay alternativas para todas las edades, gustos y bolsillos.
