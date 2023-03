San Juan analiza eliminar la figura del "repitente" en secundaria

A partir de este año algunas provincias eliminaron la repitencia durante la secundaria , mientras hubo casos donde se dio marcha atrás. Pero en otras jurisdicciones, como en San Juan , por ejemplo, es un tema que se está estudiando y no se descarta poner el tema sobre la mesa de discusión en el Consejo Federal de Educación. El objetivo de la medida es bajar los números de abandono en secundaria, pero hay cuestiones a resolver, como el aprendizaje.

En dialogo con Tiempo de San Juan la ministra de Educación, Cecilia Trincado, señaló que es un tema que está dando un largo análisis no solo en la provincia sino a nivel nacional. “Es un proceso prolongado que tendremos que ir analizando, porque la repitencia en sí no significa que mejore el aprendizaje. Hay que sentarse hay pensar una nueva secundaria, porque como esta organizada no responde a los intereses y necesidades de nuestros jóvenes”, remarcó la funcionaria.