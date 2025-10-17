Sábado con cielo nublado y temperaturas agradables en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado en la provincia de San Juan, y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Por pedido de la Defensoría del Pueblo En San Juan dictaron una cautelar para frenar las bajas de las pensiones por discapacidad

Pronóstico Así estará el tiempo durante el domingo en San Juan: ¿seguirá el viento?

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 13°C y vientos suaves del sudoeste, entre 0 y 2 km/h.

Hacia el mediodía y la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con un incremento de la temperatura que alcanzará una máxima de 28°C. Los vientos cambiarán su dirección al norte, con velocidades entre 23 y 31 km/h, sin pronóstico de ráfagas intensas.

Por la noche, continuarán las condiciones similares: cielo mayormente nublado, temperatura en descenso hasta los 22°C, y vientos persistentes del norte, también entre 23 y 31 km/h.

En resumen, será una jornada templada, sin lluvias y con algo de viento norte, ideal para actividades al aire libre, aunque con el cielo cubierto durante gran parte del día.