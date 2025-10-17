Sábado con cielo nublado y temperaturas agradables en San Juan

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado se presentará con cielo parcialmente a mayormente nublado en la provincia de San Juan, y sin probabilidades significativas de precipitaciones.
El pronóstico anticipa para este sábado una jornada templada, sin lluvias y con cielo mayormente nublado. La máxima llegará a 28°C y soplarán vientos del norte durante la tarde y la noche.
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 13°C y vientos suaves del sudoeste, entre 0 y 2 km/h.
Hacia el mediodía y la tarde, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con un incremento de la temperatura que alcanzará una máxima de 28°C. Los vientos cambiarán su dirección al norte, con velocidades entre 23 y 31 km/h, sin pronóstico de ráfagas intensas.
Por la noche, continuarán las condiciones similares: cielo mayormente nublado, temperatura en descenso hasta los 22°C, y vientos persistentes del norte, también entre 23 y 31 km/h.
En resumen, será una jornada templada, sin lluvias y con algo de viento norte, ideal para actividades al aire libre, aunque con el cielo cubierto durante gran parte del día.