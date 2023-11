Rubén Bravo, el ullunero a quien los escenarios no le son ajenos y lleva décadas con la locución

“Desde muy chico me gustó todo lo que tiene que ver con la radio, y cuando estaba por cumplir 15 años inauguraron la primera radio que hubo en Ullum, y tuve la oportunidad de trabajar ahí por primera vez. Cuando cumplí los 16 comencé a animar cumpleaños, fiestas, bailes, peñas y desde ahí no paro”, señala.

La exposición sobre los escenarios jamás fueron un impedimento. Incluso asegura que los mismos no le son ajenos, sino todo lo contrario. Fue así que no solo animó distintos eventos familiares, sino que además durante años fue la voz en los actos oficiales de la Municipalidad de Ullum. Incluso animó en más de una oportunidad la Fiesta Ullum y su Espejo.

Su aprendizaje fue autodidacta, escuchando a muchos locutores y sacando de cada uno lo mejor para incorporarlo en su estilo e impronta.

Para Rubén, la locución abre muchas puertas, pero jamás imaginó que lo llevaría a Córdoba representando a San Juan. “Siempre tuve el sueño de representar a San Juan, no solo en Laborde, sino en distintos festivales. Mi hija baila, ella se presentaba y me dijo que estaba el rubro locutor. Me inscribí y quedé seleccionado. Es la primera vez que me presento, iba ilusionado. Tuvimos mucho apoyo, personas que nos estuvieron asesorando o tirando ideas, iba preparado para todo esto, para dejar lo mejor de mí”, reflexiona.

Destaca que sin duda el apoyo de la familia ha sido fundamental para poder lograr cada uno de sus sueños y aspiraciones, no solo desde la locución, sino también cantando, otra de las actividades que disfruta hacer y que comparte con su hija de 20 años, acompañándola desde la voz.

“Creo que las oportunidades no se presentan todos los días y trato de aprovecharlas, es lo que estoy haciendo después de muchos años, porque antes no pude hacerlo por distintos motivos. Ahora lo hago y lo disfruto mucho”, finaliza el ullunero que representará a San Juan en uno de los festivales de folclore más importantes y grandes del país.