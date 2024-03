Rochi Pérez Battias y el atrapante universo de comunicar a través de la actuación

-¿Desde cuándo actriz?

-A mí me recuesta reconocerme como actriz porque también soy licenciada en Comunicación y es a eso a lo que me dedico profesionalmente, trabajo en la oficina de Comunicación de la Facultad de Ciencias Exactas. Pero es cierto también que soy actriz o artista, como quieras decirlo. Empecé a hacer actuación hace 14 años. Ahí me metí al mundo del teatro y no quise salir nunca más.

DOS.jpg

-Ahora así háblame de Solas, ¿cómo te llegó la invitación para semejante desafío?

-Yo a las chicas –Tachi Sáez y Negra López- las conozco hace muchos años porque hemo trabajo juntas en otros proyectos. Ellas arrancaron con Solas en la pandemia y yo también participé en uno de ellos, el cual fue virtual y representó un gran desafío al trabajar con un celular desde la soledad de tu casa. Y en esa ocasión las chicas nos invitaron a tres chicas más y a mí a participar de esa versión de Solas por la Memoria. Fue un lindo desafío porque son 15 días, muy pocos, en los que en soledad –de ahí el nombre- tenés que producir tu escena a partir de un texto que te dan.

-Pregunta de periodista ‘meteficha’, ¿qué te gusta más la Comunicación que ejercés a través de tu trabajo o el teatro?

-Yo creo que el teatro. Durante mucho tiempo yo sentí que tenía una doble vida porque trabajar en una oficina de Comunicación siempre es de mañana y el teatro siempre es en las noches porque la gente hace teatro cuando deja de trabajar en otras cosas. Son dos cosas que pelean por las energías de una. Con el tiempo me di cuenta que lo que realmente me encanta es comunicar y hay distintas herramientas para poder hacerlo. Lógicamente que la Comunicación desde el lugar que yo la practico es más dura, más rígida. Y el teatro te permite abrir otras puertas, otra creatividad, que obviamente en la oficina no se puede. Por eso elijo el teatro.

-¿En la escuela primera ya dabas pista de qué tenías madera de artista?

-Yo en la escuela era muy ñoña y participaba en todas las actividades que había. Estaba en el coro, en el Club de Lectura y todos los extras que se podían hacer porque me gustaba. Pero al mismo tiempo era muy tímida y no me iba mucho lo de actuar, salvo en casa en la que siempre me ponía trapos de mi vieja y hacía mis cosas. En la secundaria yo no era tan tímida, pero ahí casi no participaba en las actividades extra. Y sí cuando empecé la facu arranqué con el teatro de una manera más profesional, si cabe la expresión.

