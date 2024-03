Cuky Maestro y una herencia artística invertida en su amado flamenco

-¿Se puede decir que el flamenco es una danza que está muy arraigada en San Juan?

-Yo creo que sí. Ya está implantando un montón en la provincia de San Juan la danza española. Hay mucha descendencia. Y en lo personal, el flamenco es mi vida y después lo que sigue al lado.

El flamenco es mi vida y después lo que sigue al lado El flamenco es mi vida y después lo que sigue al lado

-Para muchos decir flamenco se asocia únicamente a las sevillanas, pero existen otras danzas. Contame un poco de eso.

-El flamenco surge en Andalucía y es donde más se asentó. En San Juan hace unos 20 años que empezó a tomar cuerpo gracias a nuestras instituciones y docentes. Hemos ido aprendiendo en el día a día del flamenco y cómo se vive. Y en cuanto a las danzas te puedo decir que hay un montón. Los otros días estuvimos con Lisandro Aramayo, que es un cantaor tucumano, y empezó a preguntarnos cuántos palos uno cree que existe dentro del flamenco. Unas dijeron 50, otras 300 y la respuesta es que hay más de 700 palos en el flamenco. Es imposible conocerlos todos, pero generalmente los que más se bailan en los tablaos son soleá, tangos, tanguillos, sevillanas, tarantos, tientos, seguidillas.

image.png

-¿En San Juan tenemos cantaores o tenemos que echar mano a otra provincia para armar un tablao?

-No, lamentablemente no hay. Por ahí hay que llamar a alguien de afuera para poder trabajar este palo jondo. La provincia de San Juan está todavía con esa fiesta todavía encima de la sevillana, la rumba, el flamenco fusión y por ahí unas alegrías, pero no pasamos de esos palos porque no tenemos esos chicos que cantan. Yo cero onda con el cante.

-¿En su caso en flamenco es herencia pura y dura?

-El flamenco no, el arte sí. Yo soy artista en quinta generación. Con mis hermanos decidimos seguir el camino de nuestro padre. Él fue director de la Orquesta Sinfónica y era cornista. Mi hermano es cornista, una de mis hermanas es artista plástica, la otra violista y yo salí bailaora.

image.png La danza española ha dado muchos amigos a Cuky

-¿Y bailaora desde bien chica?

-Sí, mi madre siempre contaba la anécdota que yo lloraba con 2 años por querer quedarme en las clases de mis hermanas. A los 3 años me llevó mi mamá y nunca más dejé de bailar. Bueno, últimamente estoy dejando de bailar para gestionar, pero nunca me separé de flamenco.

Yo soy artista en quinta generación. Con mis hermanos decidimos seguir el camino de nuestro padre Yo soy artista en quinta generación. Con mis hermanos decidimos seguir el camino de nuestro padre

Mira la charla completa en Media Hora Entre Preguntas