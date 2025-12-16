Retoman la cuarta negociación de la paritaria docente, con el bono de $120.000 confirmado

En la tarde de este martes 16 de diciembre, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET retomaron la cuarta negociación paritaria 2025 , en el marco de la séptima sesión del proceso. El encuentro se desarrolla en horas de la tarde y tiene lugar mientras la administración provincial avanza en la organización del calendario de pagos de enero, con el bono de $120.000 ya confirmado para el sector estatal.

La reunión es presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También participan el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector del Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

Por el lado gremial, asisten representantes de los tres sindicatos docentes. En representación de UDAP participan la secretaria general Patricia Quiroga, el asesor legal Daniel Persichella, el secretario gremial Franco Lucero y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET están presentes el secretario general Daniel Quiroga, el secretario adjunto Adrián Ruiz y el secretario gremial Francisco Campos. En tanto, por UDA concurren la secretaria general Karina Navarro, la asesora pedagógica Vanesa Marano y el asesor legal Guillermo Meritello.

El reinicio de la negociación se da en un contexto de tensión, luego de que los gremios rechazaran la propuesta oficial presentada en encuentros anteriores. Desde el Gobierno, la oferta se centra en el pago del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más cinco puntos al código E60 durante diciembre, un ítem destinado a mejorar los salarios de maestros de grado y directivos de todos los niveles. En contrapartida, los sindicatos reclaman el pago del ítem A01, que impacta sobre el 100% de la docencia.

En declaraciones previas, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que la administración provincial prioriza el E60 para nivelar los ingresos de los sectores con salarios más bajos y remarcó las limitaciones presupuestarias para avanzar con el A01. Además, señaló que el Ejecutivo mantiene la disposición a escuchar los planteos gremiales, aunque aclaró que no cuentan con muchas más herramientas por fuera de la propuesta vigente.

En paralelo al debate paritario, el Gobierno provincial ratificó el pago del bono de $120.000 para el personal de planta permanente y contratados de la Administración Pública. El desembolso, que ronda los $5.800 millones, está previsto para el 16 de enero y forma parte del esquema de pagos escalonados que comenzó en diciembre. Según se informó, el aguinaldo se abonará el 20 de diciembre, el sueldo el 30 de diciembre y la Conectividad San Juan para docentes el 10 de enero.