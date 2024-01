Remis Oeste explica su nuevo sistema de descuentos para viajar en San Juan

Sin embargo, el sistema que favorece al cliente con descuentos de hasta el 30% generó ayer la protesta de un grupo de choferes de la empresa, que no quieren adherir. A raíz de esta manifestación de remiseros que trabajan para la empresa logística, el propietario de Remis Oeste, Daniel Perez, explicó que el sistema no es obligatorio para el chofer.

En primer lugar, dijo que surgió por votación de la mayoría de los remiseros de la empresa que ante la caída de pasajes decidieron implementar esta estrategia. Pero agregó que los descuentos son voluntarios, y aquellos choferes que no quieran hacerlo, no están obligados tomar el viaje, que será brindado por otro chofer que sí lo acepte. Remis Oeste posee una flota de 1.500 coches y 2.000 choferes en San Juan.

“Lo que se ha hecho es a pedido de los permisionarios de autos, que les pareció que los costos del viaje en remis son altos para la situación actual. Se hizo una encuesta y el 55% de la flota de remiseros acepto esta modalidad”, dijo Perez.

El sistema se realiza a través de la aplicación de la empresa en el teléfono celular. Cuando el cliente desea realizar un viaje, puede solicitar que el chofer le haga un descuento del 10%, del 20% o del 30%. “Llega el conductor más cercano, y si el viaje no le conviene o no acepta el descuento solicitado, lo deja pasar y le llega el pedido a otro móvil que lo pueda tomar. Es oferta y demanda”, dijo el empresario.

Respecto a la movilización de unos 50 remises que ayer salieron a protestar por el sistema de descuentos, Perez dijo que no deben haber entendido que el mecanismo es voluntario. “Nadie está obligado, los remiseros pueden entrar cuando quieran y salir cuando quieran de la empresa. Y si no pueden hacer el descuento, se van y le dejan el lugar a otro que sí pueda hacer el descuento”, agregó.

“Entiendo que muchos choferes no pueden, pero nosotros no alquilamos los coches, esta es una empresa de logística que intenta favorecer al usuario dándole rapidez y seguridad. Y al conductor tratamos de darle la mayor cantidad de viajes posible”, explicó Daniel Perez, desde Remis Oeste. “Entiendo que muchos choferes no pueden, pero nosotros no alquilamos los coches, esta es una empresa de logística que intenta favorecer al usuario dándole rapidez y seguridad. Y al conductor tratamos de darle la mayor cantidad de viajes posible”, explicó Daniel Perez, desde Remis Oeste.

Perez explicó que el comienzo de año es malo para el remisero porque se desploma la demanda. “A eso se suma que el consumidor tiene la billetera diezmada. Lo que hacemos es tratar de cuidarle el bolsillo al consumidor que es el que manda”, agregó.

Por ultimo informó que la empresa también hizo su aporte y bajó la cuota que le cobra a los móviles que se suman a la plataforma.