Quién es 'Ginexredes', la médica sanjuanina que no teme hablar de salud íntima y sexual en Instagram

Sus inicios en las redes se dieron durante el contexto de pandemia, cuando, ante la falta de consultas presenciales contaba con tiempo libre y volcó sus ganas de trabajar en Instagram, donde actualmente tiene 11.500 seguidores. Allí comenzó a subir información ginecológica enfocada desde su punto de vista, con una mirada 100% feminista. Con el paso de las publicaciones fue abordando otras temáticas, como la sexualidad, despejando las dudas e inquietudes de las usuarias mujeres, trans y no binaries. “Hay cosas que para mí son súper obvias, pero para otras personas no, por eso comencé con el perfil en Instagram. Rápidamente tuve muchos seguidores, no solo de San Juan, sino de otros lugares. Cuando regresó la presencialidad bajó un poco la interacción, pero a mí la verdad me encanta estar detrás de ese perfil y sigo subiendo cosas, me parece un buen método educativo”, comenta.