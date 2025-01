Quién era Valentino, el joven que encontraron sin vida cerca del Dique de Ullum

La madre de Valentino compartió mensajes de sus allegados. "Vuela alto, hermoso ángel. Dale fuerzas a tu familia y que encuentres tu paz", y "Dios te tenga en su gloria, Valentino. Dios te sostenga", fueron los mensajes que circularon en Instagram.

valentino tanoni montt muerte joven san juan.jpg

valentino tanoni montt muerte joven san juan.jpg

El mensaje del hermano

Poco después de conocerse la terrible noticia, Ignacio Tanoni, hermano del joven fallecido, escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

"Hermanito mío por qué me hiciste esto? ¡Tantas cosas que hemos pasado en esta familia, y vos no aguantaste más! Te pido perdón por mis sacadas, por mi temperamento por mi falta de entendimiento ante tus problemas, te pido perdón por no haber estado lo suficiente, por no acompañarte de la forma que vos necesitabas", escribió Ignacio.

"No entiendo por qué tomaste está decisión! Y no encuentro respuestas para nada de lo que pasa, espero que estés en paz con el señor que tu alma haya encontrado lo que necesita, aunque me dejas destruido y con un cargo de conciencia enorme que no me lo saca nada ni nadie perdóname por todo", agregó.

"Te amo hermano con toda mi alma nos vemos arriba o donde sea", finalizó.