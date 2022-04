Qué se sabe de un nuevo shopping que se hará en San Juan

Mercado cambiario El dólar blue no encuentra dónde hacer pie: a cuánto cotiza

El jefe comunal dijo que recientemente no ha tenido contacto con el gerente de esta empresa y tampoco quiso develar el nombre del inversor, pero confirmó que se está juntando en el lugar ladrillones, tirantes de hierro y otros materiales, por lo que supone que el proyecto sigue en marcha.

Este nuevo shopping se planea en Avenida Joaquín Uñac (que es la continuación de calle Mendoza al Sur de la provincia) y Calle 8. Sánchez indicó que "la Calle 8 hace poco ha sido pavimentada desde Uñac a Ruta 40 o sea que el ingreso es inmediato y a pocos minutos de la ciudad Capital para ingresar a este predio".

olivid En el lugar señalado para el shopping en Pocito funciona un vivero.

"Son gente de Mendoza pero no he consultado yo si me autorizan a decir quiénes son. Son capitales de Mendoza, allí existe un vivero de cepas y parrales, de barbechos, y después lo han expandido. Ellos son propietarios de estos terrenos y quieren hacer esta otra inversión", detalló Sánchez en diálogo con Radio Sarmiento. En el predio señalado funciona el vivero Olivid.

"Uno no toma dimensión cuando se instala algo de estas características y la cadena de lo que hay detrás en beneficios, en salida laboral, es una cadena", valoró el jefe comunal pocitano.