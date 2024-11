Qué opina el mundo stream de San Juan sobre el debut de Spreen en la Primera del fútbol argentino

¿Qué dijeron? Qué opina el fútbol sanjuanino sobre el escandaloso debut de Spreen: "Es una burla y no es ejemplo"

image.png

La jugada de Riestra, respaldada por la marca de la bebida energizante Speed, buscaba claramente un impacto mediático. Miles de espectadores sintonizaron el partido para ver a Spreen en acción, logrando un pico de visualizaciones que superó las expectativas del club. Sin embargo, la decisión ha recibido duras críticas por parte de jugadores, entrenadores y comentaristas que consideran que este tipo de movimientos desvirtúan la seriedad del deporte.

En este contexto Tiempo de San Juan consultó a los creadores de contenid, más precisamente streamers sanjuaninos. A continuación, sus opiniones.

Para Kukaz, la culpa no es de Spreen sino de quienes tomaron la decisión:

image.png

"No podemos culpar al creador de contenido. Si a cualquiera le ofrecieran la oportunidad de jugar en Primera, lo aceptaría. Spreen lo dijo: era la anécdota de su vida. El problema aquí es del fútbol argentino. Nadie se quedó sin un puesto por esto, fue simplemente un movimiento de marketing que salió mal."

Santiago Vives ve la situación desde un ángulo económico y cultural:

image.png

"Desde un punto de vista purista, claro que parece un papelón. Pero en deportes como la NBA, se mezcla el espectáculo con el deporte y no lo ven mal. Lo de Spreen fue una campaña de marketing que hizo que millones de personas vieran el partido. Hay que preguntarse por qué cuando un futbolista se mete al streaming, se le recibe bien, pero cuando es al revés, genera tanta controversia. Eso dice mucho sobre cómo se percibe la presencia de los creadores en otros ámbitos."

Fos, no tardó en hacer una comparación entre cómo se ha recibido a los futbolistas en el mundo del streaming y cómo, ahora, los futbolistas han reaccionado ante la incursión de Spreen en su terreno:

image.png

"Los futbolistas que se metieron al mundo del stream, como el Kun Agüero y Tagliafico, fueron recibidos con los brazos abiertos. Incluso hubo críticas del periodismo deportivo porque los jugadores preferían hablar con streamers antes que con los periodistas. Pero ahora que un streamer debuta en el fútbol, lo destruyen. Esto no tiene nada que ver con Spreen, sino con el sistema del fútbol argentino. Hay alguien más que toma esas decisiones."

Filo analizó el impacto real del debut de Spreen:

image.png

"Fue simplemente propaganda, nada más. No influyó en el rendimiento del partido ni le quitó oportunidades a ningún chico que aspire a llegar a Primera. Fue una estrategia publicitaria que le dio visibilidad al club y a la marca. Para Spreen, fue solo una anécdota."

Desde una perspectiva más estratégica, Vikingo defendió la jugada de Riestra:

image.png

"El problema no es que Spreen haya debutado, sino que aún se ve mal la incursión de los creadores digitales en espacios como el fútbol. Para Riestra y Speed, esto fue un golpe de marketing exitoso. El pibe no le quitó posibilidades a nadie, simplemente jugó unos minutos para cumplir su sueño. Todo el mundo debería entender que esto fue marketing, no una falta de respeto al deporte."

Palis fue tajante en su opinión sobre el club:

image.png

"No es culpa del creador de contenido, sino de los que manejan estas decisiones. En otras palabras, Riestra se burló del fútbol argentino."

Macik, un exjugador de fútbol que ahora se dedica al streaming, aportó su experiencia personal:

image.png

"Yo jugué fútbol la mitad de mi vida y, siendo streamer, hubiera aceptado de una lo que hizo Spreen. No le quitó el lugar a nadie y, sinceramente, no me molestó en lo más mínimo."

Finalmente, Picusino reflexionó sobre la situación general del fútbol en Argentina:

image.png

"Fue pura estrategia de marketing. Entiendo que algunos jugadores se sintieran ofendidos, pero el problema real es más profundo. No es culpa de Spreen que el fútbol argentino esté en decadencia. Hay que reestructurar muchas cosas antes de echarle la culpa a un streamer."

El debate sobre la incursión de figuras digitales en el deporte tradicional sigue abierto. Para algunos, este cruce puede ser una oportunidad para revitalizar un deporte que ha perdido interés entre las generaciones más jóvenes, mientras que para otros, representa una falta de respeto hacia quienes dedican sus vidas al fútbol.

Sin embargo, si algo queda claro es que tanto el fútbol como el streaming se encuentran en una constante evolución, y eventos como el debut de Spreen son parte de este cambio