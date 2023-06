Qué carreras buscan los jóvenes sanjuaninos y no las encuentran en la UNSJ

La UNSJ ofrece una amplia variedad de carreras universitarias, con títulos intermedios, de grado, maestrías y posgrados. Con la incorporación de la Escuela Ciencias de la Salud se cubrió un sector que faltaba en la alta casa de estudios, que es elegida por ser pública y gratuita. Pese a ello, no logra satisfacer del todo la demanda de los jóvenes sanjuaninos que buscan otras opciones para profesionalizarse y no las encuentran en la Universidad Nacional.

Tiempo de San Juan consultó entre los jóvenes que habían realizado el recorrido por la feria y sin duda en primer lugar lo más buscado es medicina. Si bien existe la Licenciatura en Enfermería y la Licenciatura en Obstetricia, los estudiantes esperaban encontrarse con la carrera de medicina, u otras ramas relacionadas, como Instrumentación Quirúrgica, tal como expresó una joven que se encontraba en el CUIM.

Incluso en el stand de la Escuela de Ciencias de la Salud una de las consultas más recurrentes fue en torno a la carrera de medicina.

Otra de las opciones que buscan los jóvenes y no la encuentran en la Nacional es Veterinaria. Incluso la carrera no existe en San Juan, por lo que, si alguien desea profesionalizarse en el área y dedicarse a eso, si o si debe dejar la provincia, lo cual resulta ser un impedimento para muchos sanjuaninos que no cuentan con las posibilidades de hacerlo.

Entre las profesiones pensionadas por los estudiantes que no encontraron en la UNSJ también están Traductorado de Inglés y Criminalística. “Venimos con una idea, de estudiar Criminalística, pero nos dimos cuenta que acá no estaba”, comentó una de las jóvenes consultadas por este medio. “Ahora nos fuimos por otro lado. Me gustó la Licenciatura en Turismo. No era algo definitivo, pero vinimos con la menta abierta”, señaló su compañera.

Por otro lado, otra joven comentó: “Yo quiero estudiar el traductorado de inglés, pero está solo en privadas y sinceramente el profesorado no me gusta”.

Si bien algunos de los estudiantes no se encontraron con lo que esperaban o buscaban, lograron buscar alternativas viables, sacarse dudas sobre cada propuesta educativa e interiorizarse sobre el contenido de las carreras para encontrar una opción y estudiar en la UNSJ el próximo año.