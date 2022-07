Preocupación por la salud de una querida figura del ciclismo sanjuanino

Por otro lado, el ex ciclista comentó que si bien atravesó semanas muy difíciles y de mucho dolor, en las próximas horas podría recibir el alta médico, dado que aun se encuentra hospitalizado. "Dependerá del resultado de unos análisis que me realizarán hoy (por este miércoles) en la mañana.

El ídolo del ciclismo vino relatando sus días a través de las redes sociales, medio mediante el cual mantuvo informado tanto a sus seguidores como a sus amigos y familiares.

"Utilizo este medio para compartir mi presente, estoy bien para quienes preguntan sobre mi salud , estoy fuerte para afrontar lo que se viene, ya me extrajeron cuatro pólipos intestinales, la semana entrante me extraen dos más, me realizaré una operación de hernia de disco ya que presiona la médula y el dolor es muy grande, como también inicio tratamiento de un coágulo que se me formó en el corazón, en la zona donde me dio el infarto. Es un momento angustiante, sé que saldré bien y podré seguir adelante como siempre lo hice, pero no quiero dejar de agradecer a los médicos, Dr Fernando Rocchetti, Dr Romo, Dr Peñafort, Dr Zuliani, Dr Juan Chica ,Jorgeeduardo Chicamuñoz que siempre está no sólo como mi jefe sino un amigo, a los que me llamaron, y sobre todo a mi familia y amigos por estar ! GRACIAS!!!!", escribió en su último posteo, antes de ser intervenido quirúrgicamente.