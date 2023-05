Preocupa el aumento de casos de violencia de género entre adolescentes

Es por eso que, según explicó la especialista, cuando llegan a una convivencia a una edad muy temprana y abandonan la escuela, ocupan un lugar de informalidad en donde el varón sale a trabajar y la joven se queda en su casa. De esa manera, se establecen las relaciones de poder. "Así la violencia se vuelve cada vez más precoz", agregó. Aunque, aclaró que la descripción sólo corresponde a una fracción de la realidad.

La experta en el tema argumentó que la violencia se desarrolla de menor a mayor y por ello resulta clave reconocer antes de tiempo ciertos indicios para evitar graves consecuencias. "Tenemos que identificar las señales de alarma. No le gustan mis amigas, me pide las contraseñas de las redes sociales, no le gusta que estudie con algún compañero, me cela si no le contesto el llamado a tiempo", ejemplificó y agregó: "Si una no está atenta, lo confunde con amor".

Los casos que siguen de cerca y que tienen a menores implicadas son motivo de preocupación, ya que se encuentran en pleno ascenso. "Hay cada vez más mujeres menores de 18 años que son víctimas de violencia de género y la tendencia es que ello se siga incrementando, si no lo frenamos y trabajamos en la prevención en las relaciones más tempranas", advirtió.

Como consecuencia, la profesional destacó que es necesario trabajar no sólo con la víctima, sino también con el victimario. "Lo que frena el maltrato es tanto quien recibe la violencia como aquella que la ejerce para tener el control de la situación deben transitar un proceso en el que reconozcan su rol en el vínculo en el que quedaron entrampados", sostuvo.

Más allá del contexto sociocultural, los involucrados necesitan revisar aspectos personales como la inseguridad y la baja autoestima, según manifestó la licenciada. Es que a pesar de que una víctima se separe de su victimario, no está garantizado que ambos vuelvan a pasar por la misma situación con otras personas. Es por ello que Bellini remarcó que, en casos más extremos, una medida cautelar no resulta suficiente. "Es importante que ambos tengan las herramientas para conocer por qué terminaron así, trasladándose las culpas, esperando que el otro cambie", indicó.

"Terminar una relación para una víctima es mirarse a uno mismo para no permitir el maltrato, para que no me golpee, no me insulte, no me humille, no me viole. No lo voy a permitir. Y para el varón que ejerce la violencia, finalizar con todo sería tratar de poner en palabras lo que siento, lo que quiero, lo que me pasa, lo que me angustia y me enoja. La clave es ponerlo en palabras y no en acciones", detalló.

En busca de una igualdad entre los géneros, Bellini declaró que sería importante trabajar en la formación de todos desde chicos, incluso en el jardín, sobre las maneras de vincularse con el otro.

Dos casos alarmantes

Dos adolescentes sanjuaninas sufrieron episodios de violencia extrema en manos de sus ex novios y los casos provocaron indignación en la opinión pública, ya que los denunciados no sólo agredieron físicamente a sus víctimas, sino que las mantuvieron cautivas y las humillaron durante sus ataques.

Uno de los hechos se registró en el interior de un domicilio en 25 de Mayo, donde una joven de 17 años pasó 14 horas encerrada. La golpeó y abusó de ella hasta que las autoridades lo detuvieron y luego lo condenaron en tiempo récord.

El otro episodio que se desató fue en La Bebida, donde una chica de 17 años también sufrió la embestida de su ex, quien no podía acercarse a ella por una perimetral. El sujeto, junto a otros tres jóvenes, la mantuvo prisionera en un descampado para llevar a cabo un macabro juego, en el que la agredió, la desnudó y la dejó abandonada.