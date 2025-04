Por segunda vez un pianista sanjuanino se lucirá como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

El piano en la vida de Maximiliano está presente gracias a su abuela, quien tenía el instrumento y si bien no tocaba con frecuencia o en ambientes académicos, solía ejecutar algunas interpretaciones. “Cuando se mudó, el piano fue a parar a mi casa. Es el instrumento que tuve y estoy muy contento de haberlo encontrado”, comentó.

Allí conoció a Alberto Trimeliti, docente de la Escuela, que es quien guía los pasos de Maxi, instruyéndolo en una educación más formal en el mundo de la música. Si bien previamente contaba con algunos conocimientos, no eran los suficientes dentro del universo educativo. “Me costó, todavía me cuesta, me tengo que adaptar a algunas cosas, pero me gusta mucho”, indicó el joven.

image.png Maximiliano junto a Alberto Trimeliti

En su trayectoria como músico, tuvo su primera oportunidad como solista en 2018, cuando con 18 años logró el primer premio en la categoría preuniversitario. En aquel entonces aseguró tener muchos nervios, pero también sentir una gran alegría, ya que el reconocimiento era en parte al tiempo y dedicación que le brinda a su instrumento.

Siete años después y con 24 años subirá nuevamente al escenario para volverse solista junto a la Orquesta Sinfónica, tras ganar por segundo año el concurso, esta vez en el nivel universitario. “Trabajamos bastante con mi profesor y más allá del resultado es bueno proponerse este tipo de metas. Espero sacarles el mayor provecho posible a los ensayos con la orquesta, ya que vamos a tener pocos y disfrutar al máximo de la experiencia”, precisó.

En esta oportunidad, ejecutará el Concierto N°1 de Sergei Rachmaninoff, una obra escrita en 1891, compuesta con apenas 18 años de edad mientras estudiaba en el Conservatorio de Moscú. La obra contará con la dirección de Wolfgang Wengenroth, el nuevo director artístico de la orquesta. En la aventura lo acompañará Brisa Aranguez, una joven de 14 años que también ganó el concurso y subirá a escena para interpretar la Orquesta N° 9 en LA Menor op. 104, de Charles-Auguste de Bériot, la obra fue concebida con fines pedagógicos y se convirtió rápidamente en una obra fundamental en el repertorio de estudiantes avanzados.

“Espero que salta todo bien y poder disfrutarlo”, comenta el joven músico que será uno de los protagonistas de la velada que llevará adelante la Orquesta Sinfónica de la UNSJ este viernes 25 de abril, desde las 21:30 horas, en el Auditorio Juan Victoria, con entrada libre y gratuita.