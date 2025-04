Brisa, la joven sanjuanina de familia violinista que tendrá su debut como solista con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ

Su abuela fue concertista de piano, pero fueron sus hermanas quienes de cierta manera contagiaron ese amor por el bello instrumento de melodías dulces, delicadas y vibrantes. Brisa es la menor de cuatro hermanas y todas tocan el violín. Las dos hermanas mayores se encuentran en San Luis y continúan abocadas a la música enseñando, brindado espectáculos, componiendo e incluso grabando sus trabajos musicales; mientras que ella y una hermana de 16 años continúan en la provincia formándose en la Escuela de Música de la UNSJ.

“Comencé con el violín cuando tenía 4 años y empecé a estudiar en la Escuela de Música a los 5 años”, comenta la joven que continúa con el legado de sus hermanas con mucho orgullo y honra.

Con toda una vida y un entorno musical, la oportunidad llegó sin planearlo. Fue Rossanna Migani, profesora de la escuela quien convenció a Brisa y a su hermana de inscribirse en el Concurso Maestro Vicente Constanza del 2024. Se trata de un concurso que lleva alrededor de dos décadas de vigencia en el cual se busca que los alumnos de la Escuela de Música tengan la experiencia artístico-pedagógica de participar como solistas junto con la Orquesta Sinfónica de la UNSJ.

Tanto Brisa como su hermana pasaron la selección preliminar, que se trataba de una etapa virtual, y luego Brisa fue elegida para la presentación presencial, donde interpretó el Concierto N9 para violín y orquesta de Ch de Beriot, el mismo que ejecutará este viernes. “No descartaba la posibilidad de ganar, pero al mismo tiempo no se sabe lo que puede pasar y fue una sorpresa”, reconoció la joven.

Si bien en el pasado tuvo la oportunidad de tocar junto a la orquesta, hacerlo como solista es un desafío mayor que le genera nervios, pero también asegura estar abierta a la experiencia y convertir la velada como una de las mejores de su vida.

La compañía familiar será fundamental. Incluso sus hermanas llegarán desde San Luis para estar presentes en la noche de Brisa, junto a su sobrina, quien también está dando los pasos en el mundo de la música.

“La verdad no he pensado en el futuro, siento que falta tiempo para decidir, pero me gusta mucho lo que tiene que ver con la música. Después veré qué pasará, por ahora disfruto mucho de lo hago”, reflexionó la joven talentosa, quien estará participando de los conciertos de este viernes junto a Maximiliano Gili, que también ganó el concurso. Todo estará bajo la dirección de Wolfgang Wengenroth, con entrada libre y gratuita desde las 21:30 en el Auditorio Juan Victoria.