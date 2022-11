Por qué los kinesiólogos podrían dejar de prestar servicios en la salud privada

La crisis en la salud privada no está dejando a ningún sector afuera. A la renuncia de los colegios y asociaciones profesionales a las asociaciones intermedias se sumó días atrás la crisis financiera que están atravesando las asociaciones , señalando que no pueden afrontar el pago de salarios o cubrir gastos corrientes. Ahora se agrega la situación entre el Colegio Fisiokinésico y la crisis con algunas clínicas y las empresas de internacionales domiciliarias, donde un reclamo por los aranceles pone en jaque las prestaciones.

Debido a esta situación es que se tomó la decisión de solicitar reunión con cada una de las empresas y clínicas, para poder actualizar los valores de las prestaciones de los profesionales. Si bien algunas han respondido y se pudo llegar a un acuerdo, hay otras que no, y en esos espacios está en riesgo la cobertura. Al respecto, Martínez comentó que “se han enviado notificaciones y pedido de reunión a todas las empresas y se procede con carta de documento con las empresas que se les vencen los plazos, porque hemos dado un periodo de 5 días para que se organicen y nos den una reunión. El tema es que no podemos esperar mucho tiempo más porque en el medio están los profesionales”.

Es una situación que se va evaluando día a día. Hoy en la mañana mantenían una reunión con Juan Valiente, titular de SMI; mientras que por estas horas está suspendido el servicio en el Sanatorio San Juan, en terapia intensiva e internación, brindado solo atención en pacientes críticos.

Un detalle no menor es que el conflicto es con las empresas que tiene la responsabilidad de financiar el trabajo de los 820 los profesionales que forman parte del Colegio Fisiokinésico y no de las obras sociales. A medida que vayan surgiendo novedades en torno a las negociaciones se irán informando para que los pacientes no se encuentren con ninguna sorpresa.