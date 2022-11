Crisis de salud privada: la respuesta de Venerando sobre el reclamo de suba de aranceles

"Estamos haciendo el balance, seguiremos dialogando y veremos en qué podemos acompañar sin una promesa específica, porque tenemos que buscar el equilibrio de la Obra Social Provincia, pero en lo que podamos vamos a acompañar", evaluó este jueves la ministra de Salud de la Provincia, Alejandra Venerando, sobre la crisis que plantean las clínicas y sanatorios de San Juan. La funcionaria se mostró así cauta con el pedido del sector privado dirigido especialmente a la Obra Social Provincia, en lo que respecta al aumento del valor de las prestaciones. No dijo un no rotundo, pero remarcó que la obra social debe cuidar el equilibrio financiero y no conceder más de lo que puede mantener en el tiempo.

Varios centros de salud privados, algunos nucleados en entidades como la Asociación de Clínicas y Sanatorios de San Juan (ACLISA), levantaron la voz en los últimos días sobre lo que consideran una crisis del sector, advirtiendo sobre el posible cierre parcial de las instituciones, con consecuencias graves para el sistema sanitario de la Provincia y con decenas de puestos de trabajo en juego. Este viernes las clínicas tienen en la Subsecretaría de Trabajo una conciliación con el gremio ATSA para discutir sobre la situación de los trabajadores, ya que las empresas afirman no poder pagar salarios y no descartan despidos.

Venerando dio la perspectiva oficial sobre este escenario: "Vivimos con preocupación la situación porque entendemos que nosotros tenemos que acompañar al sector privado, como hemos hecho desde hace muchos años y seguimos haciendo. Sabemos que la obra social provincia es su principal financiadora y nos preocupa. Hemos estado manteniendo diálogo con ellos durante todo este tiempo pero entendiendo que los porcentajes que podamos brindar deber ser teniendo en cuenta que la obra social tiene que seguir manteniendo el equilibrio".

La ministra, en diálogo con Estación Claridad, aseguró que "estamos mirando la posibilidad de en qué se puede acompañar". Y les dio crédito a las empresas de salud en su reclamo: "es una situación real porque entiendo que todas están en las mismas condiciones. Esperamos que no sea un condimento depresión porque sería algo injusto, teniendo en cuenta que el mayor volumen de afiliados lo tiene nuestra obra social". Además, la ministra les recordó a los sanatorios que "a 15 días de presentada la facturación por todas las instituciones la OSP paga, cosa que no sucede en ninguna obra social del país. No sería de agrado ejercer ningún tipo de presión ya que venimos acompañando desde hace mucho tiempo y seguimos con el diálogo".

alejandra venerando.jpg Ministra de Salud Pública de San Juan, Alejandra Venerando.

Sobre un eventual acuerdo, la funcionaria advirtió que "la obra social no puede generar ningún tipo de déficit ni ninguna complicación ya que que mantener el equilibrio porque el aumento que uno de lo tiene que sostener en el tiempo. Por lo cual si uno genera una expectativa y se genera cierto aumento hoy y no se puede mantener en el tiempo vamos a estar en un gran problema". Sobre un eventual acuerdo, la funcionaria advirtió que "la obra social no puede generar ningún tipo de déficit ni ninguna complicación ya que que mantener el equilibrio porque el aumento que uno de lo tiene que sostener en el tiempo. Por lo cual si uno genera una expectativa y se genera cierto aumento hoy y no se puede mantener en el tiempo vamos a estar en un gran problema".

Respecto de la actualización del nomenclador que piden desde la asociación de clínicas y sanatorios, la funcionaria explicó que "se generan actualizaciones pero teniendo en cuenta lo que ingresa porque que recordar que la obra social provincia se da una cobertura mucho más amplia" .

Explicó que los aumentos salariales a los estatales sanjuaninos impactan en los ingresos de la OSP que compone sus ingresos también con los aportes patronales, entre otros ítems. No obstante, aclaró que los aumentos salariales que se conceden a la administración pública no se replican en un 100% en la cuota que se abona a la OSP.

Además, indicó Venerando que "las prestaciones que se brindan son muchísimas y hay que tratar de buscar el equilibrio".

La ministra se mostró medida con calcular la cifra que podría implicar para la Obra Social Provincia un eventual acuerdo de aumento por las prestaciones a clínicas y sanatorios. Aseguró que están sacando números y que no quiere crear expectativas: "sería un perjuicio para la obra social perder el equilibrio no queremos que eso suceda".

También recordó la funcionaria uñaquista el hecho de que la crisis de los prestadores privados conlleva a que se vuelquen más pacientes a la salud pública. Por ejemplo, graficó, que en los hospitales Marcial Quiroga y Rawson se detecta en los últimos tiempos un 30% más de personas que se van a hacerse atender, en virtud de que no encuentran coberturas en sus obras sociales