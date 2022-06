"Paternidad activa": sanjuaninos respondieron, ¿qué significa ser padres?

52151699890_b92b4d3731_c.jpg

Raúl: “Tengo 2 hijos, me siento padre acompañándolos en sus deportes, llevándolos a inglés, prestándoles atención, escuchándolos. Ser un tutor como un arbolito cuando va creciendo, marcándoles lo que no hay que hacer, siendo el ejemplo, que sean buenas personas, por sobre todas las cosas.”

Blas Ochoa: “Tengo 2 hijos de 32 y 1 año. Significa todo ser padre, ha cambiado ahora con respecto a la visualización de cada uno, siento una paternidad más activa con el más chico ya que hay que estar más atento a muchas cuestiones de su crecimiento.”

German Álvarez: “Tengo 2 hijos de 6 años y 4 meses. Ser papá significa todo, es lo mejor del mundo, te devuelven una alegría inmensa. Todos los días compartimos en casa estamos juntos todos los días.

Darío Rodríguez; “Tengo 2 hijos. Como padre la idea es estar presentes en sus vidas, aconsejar dando sus libertades, enseñando sobre todos los tremas y que de ahí ellos vivan sus propias experiencias. Este rol como padres nos hace crecer y estoy agradecido.”

Marcelo Aguilar: “Tengo 2 hijas de 20 y 12 somos muy compañeros, con el correr de los años nos acompañamos a todos lados. La vida me dio regalos hermosos y me da sensaciones que nada no se compara a ser papá, son mis dos soles en todo momento, son dos bendiciones y estoy muy agradecido.”

Juan Pablo Pacheco: “Tengo 3 hijas, una de 22; Camila, Candelaria; de 15 años y Constanza de 13 años. Uno como médico no tiene tiempo para la familia en sí, pero sí la presencia en los momentos importantes tanto en los lindos como los malos, pero en pequeños momentos potenciarlo y hacer las cosas bien para que sientan contención. Ser papá, un amigo, un guía, un transmisor de pensamientos teniendo un feedback entre cada uno de nosotros, y una reconstrucción permanente sobre lo que está pasando en la sociedad, sobre los nuevos términos y usos del lenguaje. Como padre aprendemos de los hijos en todo momento, me hacen muy feliz.”

Ricardo Gómez: “Tengo 3 hijos, me siento más presente, ya que con la pandemia perdimos mucho; algunos perdimos trabajo que para mí tenerlo hoy es una bendición. Llego al mediodía hacemos de comer y de ahí a la escuela. Siempre los incentivo a que estudien, que van a ser felices si estudian, que se preparen.”

Carlos De la Vega: “Tengo 3 hijos estoy muy orgulloso de ellos, siempre me he llevado muy bien con ellos y la convivencia con mi esposa ha sido genial.”

Esteban Palacios: “Tengo 2 hijos, ser padre significó un clic importante, porque de por vida me sentí vinculado a ellos, más que orgullo, es un placer poder compartir y enseñarles día a día.”

Martin Zarate: “Tengo 2 hijos, son lo más en el mundo.”

Daniel Córdoba: “Tengo 2 hijos, 1 fallecido. Con la pérdida, un dolor tremendo, y cuidar al que me queda. Estamos haciendo lo posible para criarlo bien, para que se eduque y capacite en todo, que sea responsable.”

Héctor Gómez: “Tengo 2 hijos, los hijos te cambian la vida por completo. Pasas a un segundo plano por lo que empezase a vivir con los chicos, es algo maravilloso. Recomendación para los papás primerizos: que no se pierdan nada, porque después lo lamentan, es divino pasar todo con ellos es maravilloso. “

Ezequiel Vargas: Tengo 2 hijos. Ser papá es un privilegio en estos tiempos difíciles, no es fácil por un tema de economía, los trabajos que por ahí son sueldos bajos, es una gran preocupación ese tema. Estoy muy presente en todos los sentidos.”

Fernando Ortiz: “Tengo 3 hijos. Ser papá es una palabra muy delicada, muy especial. El cumplimiento como padre es un don, destacarse como guía, como ser humano, compañero. Mi padre fue un ejemplo de vida, es una tradición que nos obliga a llevar esto de la misma manera”.

Gustavo: “Es muy importante ser papá, el día entero presente, uno quiere lo mejor para ellos.”

Alejandro: “Tengo 2 hijos, es todo en la vida ser papá, vivo por ellos todo el tiempo, estoy muy apegado en sus estudios, cosas cotidianas de ellos”

David Quiroga: “Tengo 3 hijos. Ser padre es una experiencia donde día a día vas aprendiendo. Las acciones en la educación, ayudarles, encaminarlos en sus estudios.”

Mauricio: “Tengo 3 hijos de 27, 20 y 18 años, para mí es lo máximo ser papá, y ser abuelo es una sensación indescriptible. Estor presente permanentemente, desde que nacieron hasta hoy que ya algunos son padres, acompañándolos siempre en las buenas y en las malas, en las actividades sociales, siempre presente.”

Fernando: “Tengo 1 un hijo de 4 años, para mi ser padre significa algo nuevo, es lo más lindo que me pasó, todas las experiencias y objetivos que uno se va poniendo para superarse día a día, y verlo reflejado en el hijo de uno. Estoy presente en lo que más puedo, compartimos varias cosas, nos gustan los autos, jugamos con los autitos, muchas veces por las cuestiones laborales o de estudio no puedo estar todo lo que quisiera, pero intento estar en todos los momentos que hay, por ejemplo, cuando va al médico o a los actos del jardín.”