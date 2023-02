Para un experto ufólogo sanjuanino los ´ovnis´ de Estados Unidos son "para tapar otras cosas"

Los OVNIS están todo el día sobre nuestras cabezas. Hay tripulantes que viajan en naves super avanzadas tecnológicamente. Nos viven observando. Estas son algunas de las afirmaciones que se volvieron a reforzar luego de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos admitiera en las últimas semanas una serie de derribos de objetos no identificados y aseguró que no descarta que fueran naves extraterrestres.

Luego de dichos actos, el Pentágono llamó a una rueda de prensa. Es aquí donde una periodista de The New York Times desconcertó al general Glen D. VanHerck, al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea. “¿Han descartado alienígenas o extraterrestres, y si es así, por qué?”. La respuesta conmocionó más aún: “Yo no he descartado nada en este momento. Seguimos evaluando cada amenaza o amenaza potencial desconocida que se acerca a América del Norte”.