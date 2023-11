Para la Cámara de la Construcción de San Juan, con el "modelo chileno" no habrá casas del IPV

Cabe recordar que el modelo al que hace referencia Javier Milei consiste en la participación del actor privado en la obra. Construye y recibe el derecho de explotar una inversión. Bajo ese concepto, el sistema consiste en licitar entre empresas privadas la construcción de obras de infraestructura pública mediante un contrato entre el Estado y las firmas concesionarias. Las empresas luego se hacen cargo de gastos y actividades para que la prestación sea adecuada y funcione como estaba planeado, siempre con el seguimiento de las autoridades, que tienen la función de “garantes”. Generalmente, se instalan tasas, tarifas especiales o peajes para explotar esa obra y obtener una remuneración por acciones como iluminación, señalización y la mantención de los caminos.

Ante esto, Martínez señaló: “Las obras que bancan los privados son aeropuertos, hospitales, autopistas, pero no van a bancar viviendas, cloacas o algunas escuelas. Eso no lo van a hacer. Hay gente que tal vez con el IPV tenía una casa, y en el futuro no la va a tener”.

Para el empresario, el modelo chileno se puede implementar en el país, pero como complemento y no para sustituir el sistema actual, donde el Estado, tanto nacional como provincial tiene una fuerte participación en la obra pública. E incluso el gran caudal de trabajadores de la construcción están bajo la órbita de la obra pública.

Si bien la propuesta del modelo chileno formó parte de las declaraciones de Javier Milei, no hay nada confirmado hasta el momento. En medio de esa incertidumbre Martínez asegura que no tienen respuestas a las múltiples preguntas y dudas que han surgido en el sector.

“Nos estamos haciendo preguntas y nosotros nos estamos respondiendo. Esta gente aún no asume funciones, pero la urgencia y la necesidad nos lleva a respondernos nuestras propias preguntas porque no sabemos qué va a pasar mañana”, finalizó Ramón Martínez.