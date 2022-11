Para despertar la solidaridad de los sanjuaninos se realiza una colecta de sangre en el Cívico

Es por este motivo que se han organizado diversas colectas en puntos convocantes de la provincia durante los meses pasado, y entre noviembre y diciembre hay programadas 20 colectas más. “Reforzamos las colectas para concientizar a la gente”, señaló. Una de ellas es la que por estas horas se está realizando en la planta baja del Centro Cívico, donde estarán hasta el mediodía para que todos aquellos interesados en donar puedan hacerlo sin inconveniente.

colecta.jpg Sencillo y valioso: sumate a la necesaria colecta de sangre en San Juan

Quienes también quieran donar sangre pero no puedan ir por el Centro Cívico, pueden solicitar un turno en el IPHEM. El cupo diario es de 50 turnos, pero Laplagne señaló que no llegan a 20, lo que ha despertado la alerta ante la falta de interés. Consultado sobre cuáles considera son los motivos detrás de la baja, el doctor comentó que pueden ser varios factores, uno de ellos la desconfianza que quedó luego de la pandemia por coronavirus y por otro el hecho de no donar porque no hay un familiar o amistad que lo necesite.

“También hemos notado una baja en donantes de médulas. Incluso nos ha pasado de llamar a los donantes que se habían anotado y desistieron cuando fueron convocados. Por eso es importante entender que con la donación voluntaria se está ayudando a otras personas, ya que las unidades de sangre que llegan hoy a los hospitales son para personas que tuvieron algún accidente, que se están dializando o realizando algún tratamiento”, remarcó el doctor Laplagne.

Para donar es necesario tener en cuenta que, si la persona se ha realizado un pircing o tatuaje debe esperar 12 meses; tener entre 18 y 65 años, asistir con el DNI; esperar hasta 72 horas para poder donar; contar con un desayuno liviano con abundante cantidad de líquidos. Los turnos para la donación por el IPHEM se pueden solicitar vía online o al 4223571.