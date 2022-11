Otro sector de la salud en alerta: bioquímicos podrían dejar de recibir obras sociales

El pedido de las dos entidades sanjuaninas que nuclea a los laboratorios, es decir el Colegio de Bioquímicos y la Asociación Bioquímica, es claro. Por un lado, solicitan la actualización de los valores acorde a la inflación y precio del dólar; y por el otro lado la implementación del pronto pago, es decir, que las prestaciones se abonen a los 15 días de realizada la práctica, y no meses después. “Las obras sociales no responden positivamente. Pedimos que acorten los tiempos y dicen que no pueden. Sobre el aumento de arancel dicen que es sobre paritarias. Tenemos una inflación del 134% en los insumos, y las obras sociales no lo reconocen”, señaló Baabdaty.

image.png

Vale aclarar que hay una excepción. La única obra social que implementó el pronto pago y estudia la actualización de los valores es la Obra Social Provincia, pero del resto no hay voluntad, por lo que algunas prestaciones están en riesgo, ya que tienen convenio con 70 obras sociales.

“Hay prestaciones o prácticas que no las podemos brindar, que son las de alta complejidad necesarias para contar con un diagnóstico. Hay otras que se están cubriendo con un costo mínimo, pero cobrar de acá a dos o tres meses para nosotros es pérdida”, dijo el profesional. La decisión final sobre hacer o no un estudio quedará a cargo de cada laboratorio.

Esta situación trae aparejado otro problema para nada menor, y es el riesgo que corren los puestos laborales. Lo que abonan las obras sociales constituye una de las principales fuentes de ingreso de los laboratorios, por lo que, si no se soluciona el inconveniente, no solo pueden perderse puestos de trabajo, sino que algunos laboratorios podrían cerrar.

image.png

“Con algunas prestaciones vamos a pérdida. Entendemos que somos personal de salud y tener un paciente de frente y decirle que no se puede hacer la práctica no es lindo, no es cómodo. Iremos informando una por una las medidas que iremos tomando, pero la decisión la irían tomando los laboratorios por ahora”, remarcó Baabdaty.

Si la postura de las obras sociales no cambia, por ahora la única opción que se estudia es que la prestación se deba pagar de manera particular, pero no está definido. Desde el Colegio de Bioquímicos señalan que cada medida que se tome desde el sector se irá informando, para que los usuarios de las obras sociales estén al tanto, pero sin una respuesta positiva, al menos en el corto plazo no se avizoran buenas noticias.