"Ojalá se me llueva todo el techo": el ferretero sanjuanino que encendió pasiones con sus videos vendiendo membrana

Con lo que no contaban era con los cientos de comentarios de chicas que se enamoraron a primera vista de Elías y que más que pedir membranas para parar la lluvia querían al chico a domicilio.

"Bueno al pueblo sanjuanino que está temeroso por la lluvia queremos informarles que acá en el Albañil Materiales tenemos todo tipo de membranas", dice el chico en uno de los videos más comentados.

Abajo, los comentarios de sus seguidoras no se hicieron esperar. "Ojalá se me llueva todo el techo", "Agendado Bombón", A mí me dejaste una tormenta terrible!! Así q te espero a la noche para que me pares la tormenta así dijiste!!...Dios", "Una membrana y un pico por favor", decían algunos de los comentarios más hot.

Mirá el video y los imperdibles comentarios: