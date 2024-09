Observadores de aves de San Juan defendieron la presencia de gavilanes: los motivos

Para la proteccionista Emilia Merino, "el grave problema que tenemos es que el gavilán no tiene depredador natural. Él es el depredador de palomas y continúa con pájaros. En la época de anidación es donde se pone agresivo. Porque el gavilán no piensa si la persona que va caminando por la plaza va caminando sin ningún problema. Ataca". En ese sentido, afirmó que "atacan gatos chiquitos, perros chicos. No es tan solo que van a atacar a los roedores. Porque seamos honestos, el roedor está dentro de las acequias. Es muy distinto en las zonas que no son urbanas.

Ante esto, los observadores de aves sanjuaninos, cuyo coordinador es Juan Tomás Frías, respondió las declaraciones de la proteccionista con una extensa carta. "Los gavilanes mixtos, Parabuteo unicinctus, como depredadores apicales, desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico urbano", dijo.

Según la información de Frías, los gavilanes "controlan poblaciones de palomas, cotorra, roedores y otros pequeños mamíferos que pueden transmitir enfermedades y dañar la infraestructura ciudadana. Además, su presencia indica la salud general del ecosistema urbano".

Asimismo, dijo que "la colonización de ecosistemas urbanos por parte de fauna nativa es un proceso global, y habla de la salud de éstos ecosistemas. La misma no está en relación con la liberación de ejemplares de gavilán en el ejido urbano, ya que son capaces de moverse grandes distancias, sino que se han adaptado a vivir en este ambiente. Es importante reconocer que la expansión urbana ha invadido hábitats naturales, alterando el equilibrio ecológico y obligando a especies como los gavilanes mixtos a adaptarse a entornos modificados".

Por eso, puntualizó que, "en lugar de considerarlos una amenaza, deberíamos valorar su capacidad para coexistir con nosotros".

Frías propuso "educación y conciencia sobre la importancia de los gavilanes mixtos en el ecosistema urbano; implementar medidas de convivencia pacífica, como la instalación de nidales artificiales; apoyar políticas de conservación y restauración de hábitats naturales en áreas urbanas; y pensar en proponer la primera Reserva Urbana de San Juan".