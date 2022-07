Multaron con $3 millones a un supermercado en San Juan por no respetar el precio de góndola

Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, confirmó a Tiempo de San Juan que multaron a Chango Más por 3 millones de pesos. “Se hicieron tres actas de infracción en 8 días. La primera fue el 5 de julio en el local de Rawson en el cual se sacaron 8 productos al azar y dos no coincidían en el precio de góndola y caja, la empresa hizo el descargo, no dimos lugar y se le puso una multa de $500.000. Luego se hizo una inspección el 8 de julio en el comercio de Capital, donde se sacaron 15 productos al azar, y uno no coincidía en el precio. Se labró el acta, contestaron, no se le dio lugar y se le puso una multa de $500.000. El último control fue el 12 de julio, donde se vuelve a ir al local de Rawson, y de 15 productos uno no coincidía. Se hizo el acta de infracción, contestaron y no se le dio lugar. Por reincidencia se le puso una multa de $2 millones”, señaló el funcionario.