Mirá dónde estarán los quirófanos móviles para tratar gratis a las mascotas sanjuaninas

Ambiente informó dónde se podrá esterilizar a las mascotas de modo gratuito en San Juan.

Los vecinos de Rawson y Chimbas podrán acceder durante los próximos días a los servicios gratuitos de esterilización y vacunación de mascotas, gracias al operativo que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El programa busca controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable en toda la provincia.

Salud Radiografía de las vacunas: otro modo de armar esquemas, los datos que preocupan y su lado solidario

Para tener en cuenta Mirá los horarios en los que atiende en Vacunatorio Central de San Juan

Uno de los equipos estará trabajando en Rawson, en el Barrio Hualilán, más precisamente en calle Guayaquil y José Ingenieros, frente a la Comisaría 25. Allí el quirófano funcionará los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 horas, y los martes de 14 a 17.

El segundo quirófano móvil brindará atención en el departamento Chimbas, en el Parque de los Abrazos, ubicado en calle 25 de Mayo y Bonduel Norte, junto a la Subcomisaría del Barrio Cipolletti. En este punto, los vecinos podrán acercarse los lunes, martes y viernes de 8 a 11 horas.

Las esterilizaciones se realizan de manera totalmente gratuita, aunque es requisito solicitar turno previo llamando al 4305937, de 8 a 12 horas.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que los perros deben concurrir con correa y bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en canil o bolsa de red, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los animales.

"El programa Tenencia Responsable busca promover el cuidado de las mascotas y controlar la población canina y felina en la provincia, mediante campañas de esterilización masiva y educación ciudadana", destacaron las autoridades para finalizar.