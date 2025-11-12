miércoles 12 de noviembre 2025

Atención

Mirá dónde estarán los quirófanos móviles para tratar gratis a las mascotas sanjuaninas

Ambiente anunció los puntos donde se trabajará bajo el programa Tenencia Responsable. Las esterilizaciones y vacunaciones son gratuitas, con turnos previos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ambiente informó dónde se podrá esterilizar a las mascotas de modo gratuito en San Juan.

Los vecinos de Rawson y Chimbas podrán acceder durante los próximos días a los servicios gratuitos de esterilización y vacunación de mascotas, gracias al operativo que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El programa busca controlar la población animal y fomentar la tenencia responsable en toda la provincia.

Uno de los equipos estará trabajando en Rawson, en el Barrio Hualilán, más precisamente en calle Guayaquil y José Ingenieros, frente a la Comisaría 25. Allí el quirófano funcionará los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 horas, y los martes de 14 a 17.

El segundo quirófano móvil brindará atención en el departamento Chimbas, en el Parque de los Abrazos, ubicado en calle 25 de Mayo y Bonduel Norte, junto a la Subcomisaría del Barrio Cipolletti. En este punto, los vecinos podrán acercarse los lunes, martes y viernes de 8 a 11 horas.

Las esterilizaciones se realizan de manera totalmente gratuita, aunque es requisito solicitar turno previo llamando al 4305937, de 8 a 12 horas.

Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que los perros deben concurrir con correa y bozal, mientras que los gatos deben ser trasladados en canil o bolsa de red, para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los animales.

"El programa Tenencia Responsable busca promover el cuidado de las mascotas y controlar la población canina y felina en la provincia, mediante campañas de esterilización masiva y educación ciudadana", destacaron las autoridades para finalizar.

