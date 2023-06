Menos del 40% de la población vulnerable sanjuanina se aplicó la vacuna antigripal

Pese a la flexibilización de requisitos y la disponibilidad de dosis en distintos centros de salud de San Juan, la población en riesgo no ha demostrado interés en colocarse la vacuna antigripal . Desde que inició la campaña nacional en marzo, a la que adhirió la provincia, solo el 37% de los sanjuaninos en condiciones de recibir la vacuna se inoculó. Ante esto, Salud Pública analiza distintas estrategias para cubrir la población que resta.

En dialogo con Tiempo de San Juan, el titular del Programa Provincial de Inmunizaciones de Salud Pública, Fabio Muñoz, aseguró que desconocen los motivos detrás del poco interés que se ha registrado este año, pero redoblarán los esfuerzos para poder revertir la situación. “El análisis que hacemos es que hay un relajamiento de parte de la población. Está todo bien, pero porque hay una vacuna que brinda protección no solo individual, sino a toda la población. Si tengo aplicada la vacunación antigripal del año pasado, no brinda la misma protección este año, por eso es anual. El cuerpo no tiene la capacidad de pelear sobre el virus este año”, aseguró.