En San Juan se sostiene el poco interés por la vacunación antigripal

En marzo se lanzó en todo el país la campaña de vacunación antigripal . Si buen desde el Ministerio de Salud Pública de San Juan han organizado distintas campañas para llegar a toda la población, el interés lamentablemente no ha superado las expectativas y hay preocupación porque la tendencia de sostiene.

Tiempo de San Juan realizó una encuesta entre sus lectores sobre si ya se aplicaron o no la vacuna antigripal. De acuerdo a lo que señalaron los usuarios, solo el 31,9% indicó que ya recibió su inoculación. Mientras, el 29,4% de los lectores señaló que, si bien aun no se vacuna, no descarta hacerlo en el corto plazo.