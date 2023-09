Médicos sanjuaninos en alerta: falta de insumos, altos costos y 700 pacientes en diálisis en riesgo

La devaluación que sufrió la economía nacional tras las elecciones del 14 de agosto continúa golpeando distintos sectores, y el rubro médico no está ajeno a esta situación. Por medio de una solicitada, tres asociaciones de médicos sanjuaninos que trabajan con pacientes que reciben tratamiento de diálisis expusieron la preocupante situación en la que se encuentran, donde, de no haber una solución en el corto plazo, se pondría en riesgo la salud de 700 sanjuaninos.

En ese contexto, Tiempo de San Juan dialogo con el doctor Arturo Arias, quien preside DIALSAJ y brindó mayores detalles de la situación que están viviendo en el sector. Al respecto, dijo: “Uno de los problemas es la devaluación. El tratamiento de diálisis se hace con máquinas e insumos importados, que han tenido una gran devaluación y la cadena de pago se ha cortado por los proveedores, que exigen inmediatamente el pago. En la actualidad, es lógico, razonable, que lo que se quiere comprar se tiene que pagar en el momento. En este momento, con devaluaciones que vienen desde hace tiempo, esas exigencias no las podemos cumplir, en parte porque las obras sociales pagan a 60 o 90 días a nosotros, haciendo que se rompa la cadena de pago”.

Problemas con importaciones, proveedores que exigen el pago inmediato y las obras sociales que pagan cada vez más tarde hace que los prestadores del tratamiento en San Juan se encuentran haciendo sus máximos esfuerzos. Si bien hoy en día es suficiente, no saben hasta cuándo podrán sostener la situación más tiempo.

El doctor Arias segura que por el momento no está en riesgo el tratamiento de los pacientes, pero no puede confirmar que esto se sostenga si no se solucionan los inconvenientes que están enfrentando. “Si todos nos ponemos a trabajar, el paciente no va a correr riesgo. El esfuerzo lo estamos haciendo desde hace tiempo, pero no puede haber esfuerzo de una sola de las partes”, aclara el profesional.

Y continúa: “El problema acá es que hoy al paciente lo dializamos, y lo cobramos recién a los 90 días. Es algo que no se puede sostener en el tiempo, en algún momento va a estallar. Además, los impuestos siguen creciendo, y lo que importa hoy es el paciente y su tratamiento, que no podemos suspender”.

En la solicitada piden que todos los actores involucrados se hagan cargo de la responsabilidad que les toca. Al respecto, el profesional indica que no es algo solo del Estado, sino que también necesitan de la colaboración de las obras sociales para pagar a término, y acortar incluso los plazos, para ir en sintonía con lo que piden los proveedores.

“Es una especialidad de alto costo que no podemos parar, no podemos suspender los tratamientos, y tenemos que buscar soluciones porque hay vidas de por medio y no queremos que corran riesgo”, finalizó Arturo Arias.