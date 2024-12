"Me enteré que soy adoptada": una mujer dijo que nació en Caucete y busca a su hermana y madre biológica

marta paredes caucete busqueda redes facebook san juan madre biologica hermana.jpg

En 2015, la mujer viajó a San Juan con la esperanza de encontrar pistas sobre su pasado, pero los resultados fueron infructuosos. Ahora, a través de las redes sociales, apela a la memoria y solidaridad de la comunidad para obtener información que la acerque a su madre biológica y una hermana de la que ha tenido conocimiento.

“Si me ves parecida o te suena familiar la historia, contactame. Desde que me enteré de mi verdad, las busco. Deseo en mi corazón poder tener una charla. Si no se da... mucha paz para sus vidas... yo soy feliz”, expresó la mujer, mostrando una mezcla de esperanza y serenidad.